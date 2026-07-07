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Portugalia: Doi morți și 20 de răniți după ce un autobuz a lovit mai multe persoane în Lisabona

Șoferul unui autobuz din Lisabona, Portugalia, a pierdut controlul volanului. Vehiculul a lovit mai mulți oameni, ucigând două persoane și rănind alte 20.
Portugalia: Doi morți și 20 de răniți după ce un autobuz a lovit mai multe persoane în Lisabona
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
07 iul. 2026, 17:52, Știri externe
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Două persoane au murit iar alte 20 au fost rănite în capitala Portugaliei, marți, după ce șoferul unui autobuz a pierdut controlul volanului, potrivit AFP.

Incidentul a avut loc în suburbiile vestice ale Lisabonei, au anunțat autoritățile portugheze.

„Cele două victime așteptau autobuzul când au fost lovite”, a declarat comandantul poliției municipale Sintra, Francisco Alves, pentru presa locală.

Trei persoane au fost grav rănite

Victimele erau două femei cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani, potrivit serviciului medical de urgență. Un raport preliminar a indicat, de asemenea, că trei persoane au fost grav rănite.

La fața locului au fost desfășurate resurse importante de urgență și o unitate de intervenție psihologică, arată sursa citată.

Prim-ministrul Luis Montenegro a reacționat la accident, exprimându-și „profunda consternare”.

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