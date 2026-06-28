Accident grav în Timiș. Un bărbat băut a lovit cu mașina două fete aflate pe o bicicletă. Una dintre a murit

Polițiștii au fost sesizați sâmbătă seara, în jurul orei 21.47, cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Gelu.

Din primele cercetări a reieșit că un bărbat de 49 de ani, care conducea o mașină pe o stradă în localitate, ar fi acroșat o bicicletă care se deplasa pe marginea părții carosabile. Pe bicicleta condusă de o fată de 11 ani se afla, în calitate de pasageră, o altă fată de 10 ani.

În urma accidentului, fata de 11 ani a fost rănită, iar cea de 10 ani a murit.

Minora rănită a fost transportată la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

La sosirea echipajelor de poliție la fața locului, s-a constatat că șoferul părăsise locul accidentului fără încuviințarea poliției sau a procurorului.

În urma verificărilor, polițiștii au identificat și depistat șoferul, un bărbat de 49 de ani. În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat, transmite IPJ Timiș.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției sau a procurorului.

Bărbatul va fi prezentat duminică parchetului în vederea dispunerii măsurilor următoare.

Cercetările în acest caz continuă.