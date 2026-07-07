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Nicușor Dan, întâlnire cu o delegație bipartizană a Congresului SUA, în marja Summitului NATO. Ce a discutat

Președintele Nicușor Dan a avut astăzi, la Ankara, în marja Summitului NATO, o întâlnire cu membrii republicani și democrați din Congresul SUA.
Nicușor Dan, întâlnire cu o delegație bipartizană a Congresului SUA, în marja Summitului NATO. Ce a discutat
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Sorina Matei
07 iul. 2026, 18:06, Știri externe
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Înainte de Summitul NATO și dineul șefilor de stat și de guvern, Nicușor Dan s-a întâlnit marți după amiază la Ankara cu delegația Congresului SUA.

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„Înainte de Summitul NATO, am avut o întâlnire productivă la Ankara cu o delegație bipartizană a Congresului SUA.

Am avut o discuție foarte bună despre importanța relației transatlantice și prioritățile noastre comune pe agenda Aliaților.

De asemenea, am explorat modalități concrete de a dezvolta în continuare Parteneriatul Strategic SUA – România, cu accent pe cooperarea în domeniul apărării, oportunitățile economice și legăturile interpersonale.

Vom continua să lucrăm împreună pentru a crește securitatea regiunii Mării Negre, a Flancului Estic și a întregii zone euro-atlantice”, a anunțat Nicușor Dan pe rețeaua X.

Din delegația americană a Congresului cu care s-a întâlnit Nicușor Dan au făcut parte:

  • Republicanul Mike Turner – Ohio
  • Democratul Richard J. Durbin – Illinois
  • Democratul Chris Coons – Delaware, un apropiat al fostului președinte SUA, Joe Biden
  • Democrata Jeanne Shaheen, New Hampshire

Președintele Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, au ajuns astăzi la Summitul NATO de la Ankara, la bordul unui Spartan.

Astăzi (marți), la ora 18.30, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa la recepția și dineul oficial pentru șefii de stat și de guvern și partenerii/partenerele acestora, oferite de Președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, și Prima Doamnă Emine Erdoğan, la Complexul Prezidențial Beștepe.

Miercuri, președintele Dan va participa la Summitul NATO – moment care va include:

  • ceremonia oficială de întâmpinare a liderilor de către Secretarul General al NATO, Mark Rutte, și de către Președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan
  • Fotografia de familie a liderilor NATO
  • Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic

În paralel, Mirabela Grădinaru va participa și ea la evenimentele organizate de Prima Doamnă a Republicii Turcia, Emine Erdoğan, la Palatul Prezidențial Çankaya Köşkü.

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