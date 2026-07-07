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Nicușor Dan a ajuns la Summitul NATO de la Ankara, la bordul unui Spartan. Președintele României, alături de Mirabela Grădinaru, întâmpinați de ministrul Comerțului din Turcia

Președintele Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, au ajuns astăzi la Summitul NATO de la Ankara.
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Sorina Matei
07 iul. 2026, 16:52, Știri externe
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Nicușor Dan a ajuns la Summitul NATO de la Ankara, la bordul unei aeronave Spartan, pe care o folosește uneori în deplasările oficiale.

Președintele României este însoțit la reuniunea Alianței Nord Atlantice de Mirabela Grădinaru.

Spre deosebire de liderul statului român, președintele SUA, Donald Trump dar și câțiva alți oficiali de rang înalt, nu au venit la Summitul NATO cu soțiile.

La aterizarea oficială pe pe aeroportul Esenboğa, președintele Dan a fost întâmpinat oficial de către ministrul Comerțului din Turcia, Ömer Bolat.

„L-am primit pe Excelența Sa domnul Nicușor Dan, Președintele României, care vizitează țara noastră în cadrul celui de-al 36-lea Summit al Liderilor NATO, găzduit la Ankara de Președintele nostru, Excelența Sa domnul Recep Tayyip Erdoğan.

Noi, Turcia, continuăm eforturile de a consolida relațiile noastre cu România în toate domeniile, în special în comerț, investiții, transporturi și cooperare economică.

Sper că Summitul va contribui la pacea și stabilitatea în regiunea noastră și în lume, precum și la consolidarea în continuare a cooperării dintre aliați”, a spus ministrul turc.

Programul

Astăzi (marți), la ora 18.30, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa la recepția și dineul oficial pentru șefii de stat și de guvern și partenerii/partenerele acestora, oferite de Președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, și Prima Doamnă Emine Erdoğan, la Complexul Prezidențial Beștepe.

Miercuri, președintele Dan va participa la Summitul NATO – moment care va include:

  • ceremonia oficială de întâmpinare a liderilor de către Secretarul General al NATO, Mark Rutte, și de către Președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan
  • Fotografia de familie a liderilor NATO
  • Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic

În paralel, Mirabela Grădinaru va participa și ea la evenimentele organizate de Prima Doamnă a Republicii Turcia, Emine Erdoğan, la Palatul Prezidențial Çankaya Köşkü.

Pe 20 iunie 2026, președintele Dan s-a aflat la Istanbul alături de președintele turc Recep Tayyip Erdoğan. Cei doi șefi de stat au participat atunci la ceremonia oficială de acordare a pavilionului navei militare din clasa HISAR „Contraamiral August Roman”.

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