Una dintre primele delegații care au ajuns în Ankara, Turcia, pentru Summitul NATO, este cea condusă de secretarul general al Alianței, Mark Rutte. Acesta deja a avut mai multe întâlniri cu oficialii de top turci.

Presa turcă relatează și despre alte sosiri:

Ministrul australian pentru Industria Apărării, Patrick Conroy, și delegația sa sosesc pe aeroportul Esenboga, înainte de cel de-al 36-lea Summit al liderilor NATO de la Ankara, într-o ținută lejeră (pulover)

Ministrul Apărării din Noua Zeelandă, Chris Penk, și delegația sa au ajuns pe aeroportul Esenboga din Turcia, în ținută oficială (costum)

Ministrul român al apărării, Radu-Dinel Miruta, și delegația sa au sosit pe aeroportul din Turcia – în tricou.

Imaginile prezentate de presa turcă îl arată pe Radu Miruță însoțit la Summitul NATO de către șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad.

Pe 2 iunie 2026, procurorii DNA Militar l-au pus sub acuzare pe Gheorghiță Vlad pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în dosarul încadrărilor în Armată pe nepotisme.

După perchezițiile informatice asupra celorlalte persoane din dosar, procurorii militari ai DNA ar fi găsit probe împotriva lui Gheorghiță Vlad, în telefonul lui Mihai Șomordolea, fostul secretar al CSAT, pus și el sub acuzare de DNA, motiv pentru care i-au luat, prin măsuri penale dure, telefoanele șefului SMA, așa cum a relatat Mediafax.

După punerea sa sub acuzare de către procurori, șeful Armatei, Gheorghiță Vlad a respins acuzațiile DNA Militar, nu a demisionat, a contestat măsurile procurorilor în instanță, a pierdut, telefoanele sale rămân la procurori, iar președintele Nicușor Dan a anunțat că va mai purta o discuție lămuritoare cu acesta.

Printre șefii de stat care au ajuns deja la Summitul de la Ankara se numără și președintele Bulgariei, Rumen Radev, care a avut deja o bilaterală cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan.