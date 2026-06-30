Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, critici înaintea summitului NATO: „Ce proiectează astăzi România? Instabilitate, haos politic cronicizat”

Fostul ministru al Apărării și deputat PSD, Mihai Fifor, a publicat marți un mesaj referitor la politica internă a României din prezent și modul în care țara se pregătește pentru Summitul NATO de la Ankara.

Acesta a scris că întâlnirea internațională va fi una „complicată” și decisivă pentru viitorul Alianței.

„România și-a aprobat ieri, în CSAT, obiectivele pentru Summitul NATO de la Ankara. Un summit complicat, cu multe necunoscute. Un summit care va da direcția Alianței pentru următorii ani.”, a scris Fifor.

El a făcut aluzie la poziția Statelor Unite și a aliaților europeni în tot acest context, dar și la o declarație a președintelui Donald Trump, care a spus „că merge la Ankara din respect pentru Erdogan”.

„Ce vor face Statele Unite? Ce vor face aliații europeni? Președintele Donald Trump a afirmat recent că merge la Ankara doar din respect pentru președintele Erdogan. Altfel, nici nu ar fi participat. O afirmație care, dincolo de formularea sa, spune multe despre contextul politic în care se va desfășura poate cel mai dificil Summit NATO din ultimele decenii.”, a precizat Fifor.

Mihai Fifor a mai criticat și componența delegației României, pe care nu o consideră potrivită pentru deplasarea internațională.

„În tot acest timp, fără precedent, România va participa cu o delegație din care, alături de președintele Nicușor Dan, vor face parte ministrul Apărării și ministrul Afacerilor Externe ai unui Guvern demis de Parlament în urmă cu aproape două luni, precum și șeful Statului Major al Apărării, adus recent la DNA într-un dosar penal în care are calitatea de suspect. O imagine care, indiferent de deznodământul anchetei, nu poate decât să afecteze percepția asupra credibilității delegației române într-un moment strategic pentru Alianță.”

„Cum poți pretinde că o asemenea delegație are greutatea politică și instituțională necesară? Cum poți avea întâlniri relevante, fie și un simplu pull aside, cu ministrul Apărării și ministrul Afacerilor Externe ai unui Guvern demis de Parlament, lipsiți de legitimitatea unui executiv aflat în exercițiul deplin al mandatului, și cu o conducere militară aflată sub presiunea unei anchete penale?”, a scris Fifor.

Conform celor declarate, problema principală nu ține doar de obiectivele asumate de România, ci de cum sunt ele „susținute de credibilitatea statului care le promovează”.

„Țintele aprobate ieri în CSAT sunt, fără îndoială, extrem de ambițioase. O listă lungă, care cuprinde aproape toate obiectivele strategice importante pentru România: consolidarea Flancului Estic, securitatea Mării Negre, dezvoltarea industriei de apărare, implementarea SAFE, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, întărirea posturii NATO în regiune.”

„Numai că obiectivele nu sunt suficiente. Ele trebuie susținute de credibilitatea statului care le promovează. Iar aici apare adevărata problemă.”

Fifor a scris că, în prezent, România transmite instabilitate prin faptul că susține un „Guvern demis de Parlament, haos politic cronicizat, o economie aflată în recesiune”.

„Ce proiectează astăzi România? Exact contrariul: un Guvern demis de Parlament, instabilitate, haos politic cronicizat, o economie aflată în recesiune și o societate tot mai tensionată. Peste toate acestea, un program SAFE contestat, învăluit în suspiciuni și umbrit de tot mai multe speculații privind existența unor înțelegeri netransparente.”

El a comparat situația din țară cu alte state din regiune, precum Polonia.

„Între timp, Polonia își achiziționează submarine. Noi încă nu suntem capabili nici măcar să monitorizăm cu adevărat propria zonă de responsabilitate NATO de la Marea Neagră, dar avem pretenția de a fi un furnizor credibil de securitate. Credibilitatea nu se proclamă prin comunicate de presă. Se construiește prin capacități reale și printr-un stat care inspiră încredere.”, a precizat deputatul PSD.

Acesta a scris că „Flancul Estic este total debalansat” și a reamintit că nu trebuie să uităm „în niciun moment că NATO este o alianță POLITICO-MILITARĂ”.

„Mă tem că minunatul comunicat remis ieri de Administrația Prezidențială va rămâne doar atât. Un comunicat de presă. Mărturia unor ambiții și a unor ținte imposibil de atins.”, a continuat el.

Despre președintele Nicușor Dan, fostul ministru al Apărării a spus că va promova prioritățile României la „cel mai complicat Summit NATO din ultimele decenii”.

„Președintele Nicușor Dan are, din păcate, o misiune ingrată. Va trebui să încerce să impună agenda României la, probabil, cel mai complicat Summit NATO din ultimele decenii. Și va trebui să facă acest lucru singur, lipsit de sprijinul politic și instituțional de care orice șef de stat ar fi avut nevoie într-un asemenea moment. Nu este doar o provocare pentru președinte. Este, din păcate, o vulnerabilitate pentru România.”