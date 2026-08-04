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Mihai Fifor: Ilie Bolojan trebuie să plece. „Statul român a eșuat”

Deputatul PSD Mihai Fifor îi cere premierului Ilie Bolojan să plece din funcție, acuzându-l că a împins România într-o criză profundă și că a pierdut controlul asupra guvernării.
Mihai Fifor: Ilie Bolojan trebuie să plece. „Statul român a eșuat”
Sursa foto: Facebook/Fifor Mihai
Laura Buciu
04 aug. 2026, 09:35, Politic
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Într-o postare pe Facebook, Fifor susține că românii nu mai sunt speriați doar de problemele economice, ci mai ales de lipsa de încredere în autorități și de sentimentul de nesiguranță.

„Ceea ce îi înspăimântă pe români cu adevărat este altceva. Spaima surdă față de ziua de mâine. Sentimentul că nimeni nu mai are grijă de ei. Că nicio autoritate nu mai inspiră încredere, siguranță sau speranță”, afirmă social-democratul.

România, un „vas în derivă”. Bolojan, „medic generalist” ajuns să facă operație pe cord

Acesta descrie România drept „un vas în derivă”, afectată de scumpiri succesive la carburanți, gaze și energie, precum și de inflație, și susține că statul a ajuns într-o situație de eșec instituțional.

Fifor îl critică pe Ilie Bolojan, despre care spune că nu mai oferă soluții și că este depășit de situație: „Ieri (luni – n.r.), Ilie Bolojan nu a transmis nimic. Nici o direcție. Nici o soluție. Nici măcar speranță”, afirmă deputatul PSD.

În mesajul său, Mihai Fifor folosește și o comparație pentru a descrie modul în care premierul conduce Guvernul, asemănându-l cu „un medic generalist” ajuns să efectueze o operație pe cord deschis fără competențele necesare.

Fifor, către Bolojan: „Oprește-te! Pleacă!”

În plus, social-democratul îi cere premierului să demisioneze și să își asume responsabilitatea pentru actuala situație.

„Ilie Bolojan nu doar că trebuie să plece. Trebuie să își asume răspunderea pentru un an de iresponsabilitate”, susține Mihai Fifor, încheind mesajul cu apelul: „Oprește-te! Pleacă!”.

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