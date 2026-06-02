Cronologia unui cutremur în MApN

Structura militară a DNA instrumentează dosarul angajărilor pe prietenii din MApN de la jumătatea anului trecut (2025).

După ce Serviciul Militar al DNA a început dosarul, generalul cu patru stele, Mihai Șomordolea, la vremea aceea consilier de stat, secretar CSAT în Departamentul Securității Naționale, a fost trecut în rezervă de președintele Nicușor Dan și schimbat din funcție pe 30 ianuarie 2026.

Ulterior, rând pe rând, generalii MApN Mihai Șomordolea (r), Iulian Berdilă – locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Apărării și Mircea Anicescu (r), fost locțiitor al șefului Direcției Generale Management Resurse Umane (DGMRU) au fost audiați la DNA și puși sub acuzare de procurori.

În timpul perchezițiilor informatice ale telefoanelor și audierilor, procurorii DNA Militar au ajuns la implicarea șefului SMA, Gheorghiță Vlad, în caz.

Totul s-a întâmplat la mijlocul lunii aprilie 2026 (17 aprilie), motiv pentru care ulterior, la finalul lunii mai 2026, procurorii anticorupție i-au trimis lui Gheorghiță citație să se prezinte pentru a fi audiat.

Citația, de care avea cunoștință și ministrul Apărării, Radu Miruță – având în vedere procedurile din Armată, a fost trimisă de procurorii DNA în ziua de joi, 28 mai 2026, pentru prezentare în ziua de vineri, 29 mai 2026.

Însă în noaptea de 28-29 mai 2026, blocul din Galați a fost lovit de drona rusă, pe 29 mai 2026 – președintele Nicușor Dan a convocat ședința CSAT unde a participat și Gheorghiță Vlad, astfel încât audierea șefului SMA a fost amânată pentru ziua de marți 2 iunie 2026.

Astăzi, DNA l-a pus sub acuzare pe Gheorghiță Vlad, șef al Statului Major al Apărării din cadrul M.Ap.N., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în dosarul angajărilor pe prietenii.

Cum s-a apărat Gheorghiță: „Nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestor acuzații”

Șeful SMA, Gheorghiță Vlad, a lăsat astăzi de înțeles că nu pleacă din funcție dar a spus că nu poate să nu observe „caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestor acuzații”.

a scris Gheorghiță El a susținut că respinge categoric acuzațiile aduse și afirmă fără echivoc că nu a săvârșit nicio faptă de corupție. „Nu am avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activități care ar putea constitui complicitate la asemenea fapte. Voi avea încredere că adevărul va rezulta din analiza obiectivă a faptelor și a probelor, însă nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestor acuzații, în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia de punere sub acuzare intervine tocmai acum, într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național. Sub conducerea mea, Armata Română și-a consolidat rolul, capacitatea operațională și credibilitatea, devenind un reper de stabilitate și profesionalism în îndeplinirea misiunilor sale. Din această perspectivă, nu pot ignora faptul că afectarea imaginii conducerii instituției Statului Major al Apărării într-un asemenea moment produce efecte care depășesc persoana mea și riscă să afecteze încrederea publică într-o instituție esențială pentru apărarea țării și siguranța cetățenilor. (…) Voi acorda întregul sprijin necesar organelor judiciare și mă voi pune la dispoziția acestora ori de câte ori va fi necesar pentru clarificarea completă a situației. În același timp, nu voi menaja niciun efort pentru apărarea adevărului, a reputației mele și, mai ales, a imaginii și credibilității instituției pe care o conduc”,

Cum s-a apărat generalul Iulian Berdilă: „Un context de împrejurări față de care nu am avut nicio implicare” locțiitorul pentru operații și instrucție, general-locotenent Iulian Berdilă Și, a încercat astăzi să contracareze acuzațiile DNA: „În legătură cu recentele acuzații formulate, resping categoric orice insinuare privind existența unei activități ilicite sau a unei conduite de natură penală din partea mea. Situația invocată nu reprezintă o problemă de natură penală în ceea ce mă privește, ci vizează un context de împrejurări față de care nu am avut nicio implicare și despre care nu am avut cunoștință în maniera în care se încearcă a fi acreditat. Nu există fapte sau acțiuni care să susțină existența vreunei încălcări a legii din partea mea. Dimpotrivă, conduita mea a fost caracterizată permanent de respectarea fără rezerve a legii, precum și a regulamentelor militare aplicabile. Orice încercare de asociere a numelui meu cu activități nelegale este nefondată, lipsită de suport factual și ignoră realitatea obiectivă a faptelor, întreaga mea activitate fiind desfășurată în conformitate cu obligațiile legale și profesionale care îmi revin. Nu în ultimul rând, vă rog să aveți în vedere că îmi rezerv dreptul de a utiliza toate mijloacele legale necesare pentru apărarea reputației, onoarei și drepturilor mele.”

Radu Miruță, ministrul Apărării: „Vom hotărî în zilele următoare. L-am informat pe președintele Nicușor Dan”

„Vom hotărî ce se întâmplă cu cei mai importanți doi oameni din Armată, în zilele următoare, după o analiză serioasă”, a declarat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, aflat la cartierul militar al NATO din Belgia, după punerea sub acuzare de către DNA a șefului SMA.

„Am luat act de ce s-a întâmplat, vom vedea în perioada următoare care este cea mai bună decizie pentru Armata Română. L-am informat și pe domnul președinte Nicușor Dan despre această situație. Azi dimineață a fost chemat la Parchet. Am văzut și eu, în momentul ăsta, am văzut comunicatul Parchetului. În funcție de discuțiile pe care le vom avea în perioada următoare, vom vedea care este cea mai bună decizie pentru Armata Română”, a spus Miruță.