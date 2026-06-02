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Radu Miruță, despre punerea sub acuzare a șefului Armatei: „Este o situație neplăcută pentru Armata Română”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, marți seară, că punerea sub acuzare a șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, este „o situație neplăcută pentru Armata Română”.
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Iulian Moşneagu
02 iun. 2026, 21:52, Politic
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Este o situație neplăcută pentru Armata Română. Vom avea o analiză împreună cu domnul președinte, pe care l-am informat despre această situație, cel mai probabil în perioada următoare”, a declarat ministrul Apărării la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă este nevoie de o discuție în CSAT pe această temă, Miruță a spus că este necesară o analiză a situației.

Noi nu interferăm cu ce face justiția, însă trebuie să facem o analiză pe cum arată lucrurile acum. Și această analiză trebuie să fie făcută, în perspectiva mea, coordonat de președintele României care probabil va analiza această situație”, a afirmat ministrul.

Ministrul Apărării spune că programul SAFE nu este afectat

Întrebat dacă situația poate afecta discuțiile privind programul SAFE și programele aflate în derulare, ministrul Apărării a spus că dosarul nu are legătură cu acestea.

„Ceea ce s-a întâmplat din perspectiva cercetării nu are nicio legătură, pentru că contractele nu au fost semnate de șeful Statului Major. Contractele sunt deja semnate, ministerul are o serie de structuri care se ocupă de desfășurarea acestor contracte. Absolut nicio legătură”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul a mai spus că nu a discutat marți cu generalul Gheorghiță Vlad, deoarece se află la Bruxelles.

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus oficial sub acuzare de DNA. Gheorghiță Vlad ar fi intervenit pentru fiica fostului secretar CSAT, Mihai Șomordolea, și el acuzat oficial de DNA.

DNA îl acuză pe Gheorghiță Vlad de săvârșirea infracțiunii de complicitate la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

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