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Ciucu, despre ancheta DNA: Apartamentul meu cu 3 camere nu se compară cu «viloiul» lui Grindeanu

Primarul General al Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat, în direct la B1TV, că îl invită pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, să îl viziteze în apartamentul său închiriat cu 3 camere. Ciucu susține în continuare că este nevinovat și acuză că este numit „șpăgar”.
Ciucu, despre ancheta DNA: Apartamentul meu cu 3 camere nu se compară cu «viloiul» lui Grindeanu
Daiana Rob
15 iul. 2026, 21:00, Politic
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Vorbind despre remarcile făcute de social-democratul Sorin Grindeanu într-un cadru off the record, referitor la șpaga ce ar fi fost luată de la dezvoltatori, Primarul General Ciprian Ciucu a declarat:

„Nu am luat șpagă, nu sunt condamnat. E un dosar care nici măcar nu a fost trimis în instanță și este un pretext pe care îl folosește. Eu am sprijinit referendumul lui Nicușor Dan și această dispută este, în special între președinte și PSD”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ciucu susține că este supus presiunilor din partea dezvoltatorilor, care, susține el, îl acuză că „ar vrea să facă rău sectorului”. Primarul General a mai precizat:

Evident că primarii PSD nu vor ca să-și piardă această competență de a emite fel și fel de autorizații. Eu am protejat mult sectorul șase”, a declarat Ciucu.

Ciucu: „L-aș invita pe domnul Grindeanu la mine”

Ca un al doilea argument, Ciucu spune că îl invită pe Grindeanu acasă, în apartamentul său de 3 camere din Drumul Taberei.

„L-aș invita pe domnul Grindeanu la mine în Drumul Taberei să vadă cum – fără neapărat să mă victimizez, dar să spun multe lucruri care mă dor zilele acestea – într-un bloc comunist, la etajul 8, unde locuiesc într-un apartament de trei camere, închiriat. Cred că sunt singurul primar de oraș mare, nu zic de capitală europeană, care trăiește într-un apartament de trei camere”, a declarat Ciucu. 

Primarul General susține că PSD în acuză că este „șpăgar”

„Și pe mine ei vor să mă politizeze că sunt «șpăgar».Apartamentul meu de trei camere nu se compară cu «viloiul» lui Grindeanu, pe care l-am văzut în presă. E o diferență mare. Eu pot să-mi justific fiecare leuț. Și dacă am fost în concediu în Portugalia, pe banii mei, din salariul meu cu familia mea – că și aici m-au atacat foarte, foarte mult – am fost cu low cost”, a declarat Ciucu. 

Declarațiile vin în contextul în care Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu este cercetat de DNA într-un doar deschis pentru luare de mită. Faptele ar fi fost săvârșite în vremea în care Ciucu era primar al Sectorului 6.

Potrivit procurorilor, în perioada 2020–2025, el ar fi emis un certificat de urbanism și o autorizație de construire pentru parcarea unui complex rezidențial.

Momentan, Primarul General al Capitalei se află sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Măsura a fost stabilită în luna iunie.

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