Poliția din Amsterdam a arestat patru suspecți români de trafic de persoane în timpul unei operațiuni ample în Wallen și împrejurimi, marți seară, anunță presa din Amsterdam. Trei bărbați au fost, de asemenea, arestați în România, inclusiv principalii suspecți ai unei mari bande de proxeneți care ar fi forțat zeci de femei să se prostitueze ani buni.

Marți seară, poliția a fost prezentă în cartierul roșu din Amsterdam, cu diverse unități de arestare și echipe de căutare, de exemplu pentru o percheziție domiciliară pe Oudekerksplein.

Mai multe proprietăți aparținând suspecților au fost percheziționate pe Oudezijds Achterburgwal, inclusiv o reședință situată între două companii de închiriere de geamuri. Șoferul unui taxi-bicicletă care transporta proxeneții a fost, de asemenea, arestat.

Arestări pe bandă