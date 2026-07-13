12 arestări în Marea Britanie după o amenințare teroristă de extremă dreaptă la un festival islamic

Poliția britanică antiteroristă a arestat 12 persoane în urma unei investigații privind o presupusă amenințare teroristă de extremă dreaptă îndreptată împotriva evenimentului islamic UK Ijtima, organizat la Shrubland Hall, în cursul ultimului weekend, notează Sky News.

Potrivit autorităților, organizatorii au fost sfătuiți să încheie evenimentul mai devreme decât era programat, ca măsură de precauție în fața unei „potențiale amenințări grave”. Cei aproximativ 15.000 de participanți au părăsit festivalul în siguranță.

Razii în masă și acuzații de complot pentru crimă

Printre persoanele arestate se numără un bărbat în vârstă de 27 de ani din Ipswich, un bărbat de 35 de ani din Greater Manchester, doi bărbați de 42 de ani din Essex și cinci bărbați din Surrey, cu vârste de 27, 29, 55, 60 și 82 de ani. De asemenea, au fost fost arestate trei persoane din Londra, doi bărbați cu vârste de 33 și 31 de ani și o femeie de 48 de ani.

Trei dintre suspecți, în vârstă de 55, 60 și 82 de ani, sunt cercetați sub suspiciunea de conspirație pentru comiterea unei crime.

Reacția autorităților

Helen Flanagan, șefa diviziei antiterorism din Londra, a confirmat că ținta grupării era în mod clar comunitatea musulmană și a subliniat: „Din păcate, această activitate ne reamintește cu tărie că nivelul de alertă teroristă în Regatul Unit este „sever”; prin urmare, îndemnăm populația să rămână vigilentă și să raporteze orice situație care pare suspectă sau în neregulă”.

Ministra britanică de Interne, Shabana Mahmood, a apreciat că acțiunea autorităților „a salvat, cu siguranță, vieți”.

„Știu că aceasta este o veste extrem de îngrijorătoare pentru musulmanii din Marea Britanie. Trebuie să ne opunem urii și să ne unim în jurul convingerii noastre comune într-o țară deschisă, generoasă și tolerantă față de toate comunitățile noastre”, spune Mahmood.

Marea Britanie a ridicat în aprilie gradul de alertă privind securitatea națională la nivelul „sever”, pe fondul creșterii amenințărilor și a riscurilor în urma mai multor incidente care au vizat comunitate evreiască din Regatul Unit.