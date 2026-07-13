Prima pagină » Știrile zilei » 12 arestări în Marea Britanie după o amenințare teroristă de extremă dreaptă la un festival islamic

12 arestări în Marea Britanie după o amenințare teroristă de extremă dreaptă la un festival islamic

Poliția britanică a arestat 12 persoane în cadrul unei anchete privind o presupusă amenințare teroristă de extremă dreapta care viza un eveniment islamic. Printre cei reținuți se numără și trei suspecți acuzați de complot în vederea comiterii de omor.
12 arestări în Marea Britanie după o amenințare teroristă de extremă dreaptă la un festival islamic
Heptas/Mediafax Foto
Radu Mocanu
13 iul. 2026, 17:50, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Poliția britanică antiteroristă a arestat 12 persoane în urma unei investigații privind o presupusă amenințare teroristă de extremă dreaptă îndreptată împotriva evenimentului islamic UK Ijtima, organizat la Shrubland Hall, în cursul ultimului weekend, notează Sky News

Potrivit autorităților, organizatorii au fost sfătuiți să încheie evenimentul mai devreme decât era programat, ca măsură de precauție în fața unei „potențiale amenințări grave”. Cei aproximativ 15.000 de participanți au părăsit festivalul în siguranță.

Razii în masă și acuzații de complot pentru crimă

Printre persoanele arestate se numără un bărbat în vârstă de 27 de ani din Ipswich, un bărbat de 35 de ani din Greater Manchester, doi bărbați de 42 de ani din Essex și cinci bărbați din Surrey, cu vârste de 27, 29, 55, 60 și 82 de ani. De asemenea, au fost fost arestate trei persoane din Londra, doi bărbați cu vârste de 33 și 31 de ani și o femeie de 48 de ani. 

Trei dintre suspecți, în vârstă de 55, 60 și 82 de ani, sunt cercetați sub suspiciunea de conspirație pentru comiterea unei crime. 

Reacția autorităților

Helen Flanagan, șefa diviziei antiterorism din Londra, a confirmat că ținta grupării era în mod clar comunitatea musulmană și a subliniat: „Din păcate, această activitate ne reamintește cu tărie că nivelul de alertă teroristă în Regatul Unit este „sever”; prin urmare, îndemnăm populația să rămână vigilentă și să raporteze orice situație care pare suspectă sau în neregulă”. 

Ministra britanică de Interne, Shabana Mahmood, a apreciat că acțiunea autorităților „a salvat, cu siguranță, vieți”. 

„Știu că aceasta este o veste extrem de îngrijorătoare pentru musulmanii din Marea Britanie. Trebuie să ne opunem urii și să ne unim în jurul convingerii noastre comune într-o țară deschisă, generoasă și tolerantă față de toate comunitățile noastre”, spune Mahmood. 

Marea Britanie a ridicat în aprilie gradul de alertă privind securitatea națională la nivelul „sever”, pe fondul creșterii amenințărilor și a riscurilor în urma mai multor incidente care au vizat comunitate evreiască din Regatul Unit. 

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de des ieșiți la restaurant? Cât cheltuiți de obicei și cum alegeți restaurantul?
G4Media
Englezii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în două cuvinte
GSP.ro
Grindeanu, apel către PNL și USR: „Să nu folosească PNRR pentru a privatiza la super discount companiile de stat”
Gandul
Nemulțumit pentru că a primit 9.95 la Informatică, Bogdan din Sibiu a făcut imediat contestație. Cu ce rezultat s-a ales
Cancan
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport
Raul Cârstocea, istoric specializat în antisemitism: „Luptătorii din rezistența din munți, parașutați în România, aveau conexiuni legionare sau chiar SS”
Libertatea
De ce ar fi murit, de fapt, Doru de la Constanța. Celebrul manelist se confrunta de o boală cumplită
CSID
Al-Futtaim și BYD dotează Poliția din Dubai cu mașini inteligente de patrulare. Ce misiuni vor avea noile vehicule
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da