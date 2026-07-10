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Fostul vicepremier britanic: Brexit a fost „un pumn în față” pentru Marea Britanie

La zece ani de la referendumul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, fostul vicepremier Nick Clegg susține că Brexitul a făcut țara „mai săracă, mai slabă, mai puțin sigură și mai puțin suverană”. El spune că majoritatea britanicilor consideră acum că decizia din 2016 a fost o greșeală.
Fostul vicepremier britanic: Brexit a fost „un pumn în față” pentru Marea Britanie
Maria Miron
10 iul. 2026, 12:26, Știri externe
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Fostul vicepremier britanic compară efectele Brexitului cu un „stop cardiac economic masiv” și spune că Regatul Unit și-a provocat singur dificultățile prin ieșirea din Uniunea Europeană.

„Nicio altă țară nu și-a aplicat un pumn în față atât de puternic precum am făcut-o noi în ultimii 10-20 de ani”, a declarat Clegg într-un interviu pentru The Independent.

El susține că promisiunile susținătorilor Brexitului privind recâștigarea controlului asupra destinului Marii Britanii s-au dovedit false.

„Suntem mai săraci, mai slabi, mai puțin siguri și – iată marea ironie – mai puțin suverani. Aceasta este tragedia acelor minciuni potrivit cărora urma să ne recăpătăm controlul. De fapt, ultimul deceniu ne-a lăsat cu mai puțin control asupra propriului destin”, a afirmat fostul vicepremier.

„Majoritatea britanicilor știu că Brexitul a fost o greșeală”

Politicianul britanic a explicat că percepția publică asupra Brexitului s-a schimbat semnificativ în ultimii ani.

„Marea majoritate a britanicilor știu că Brexitul a fost o greșeală. Marea majoritate a tinerilor sunt convinși de acest lucru și vor ca Marea Britanie să fie din nou conectată la continentul european”, a spus el.

Fostul lider liberal-democrat susține că rezultatul referendumului din 2016, câștigat cu 52% la 48%, nu reprezenta un mandat pentru un Brexit radical, deoarece societatea britanică era profund divizată la acel moment.

Clegg: „Nu este inteligent să fii singur în lumea de astăzi”

Ieșirea din UE a afectat economia britanică, afirmă Clegg. Potrivit acestuia, avertismentele privind efectele economice ale Brexitului, catalogate în campania din 2016 de susținătorii ieșirii din UE drept „Project Fear” – o campanie de alarmare a alegătorilor – s-au adeverit.

Fostul vicepremier estimează că Brexitul a redus produsul intern brut al Marii Britanii cu aproximativ 6-8%, contribuind la slăbirea economiei britanice.

Clegg a mai avertizat că schimbările din politica externă a Statelor Unite fac și mai importantă apropierea de Europa: „Nu ne mai putem baza pe aliatul nostru tradițional, Statele Unite. Suntem singuri. Dacă cineva crede că este inteligent să fii singur în lumea de astăzi, se înșală”.

În același timp, Clegg a recunoscut că o eventuală revenire a Marii Britanii în Uniunea Europeană nu va fi ușoară, deoarece statele membre privesc cu reticență schimbările repetate de poziție ale Londrei în relația cu blocul comunitar.

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