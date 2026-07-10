Panică într-un avion care zbura spre München: un geam s-a spart în timpul zborului după o defecțiune la motor, iar un pasager a fost rănit

Incidentul s-a produs vineri, în timp ce aeronava survola Macedonia de Nord. Echipajul a identificat o problemă tehnică la motor și a decis revenirea imediată pe aeroportul „Macedonia” din Salonic, considerând că defecțiunea nu putea fi gestionată în siguranță pe durata zborului, scrie Euronews. Potrivit autorităților elene, un fragment desprins din motor a lovit unul dintre geamurile cabinei pasagerilor. Impactul a provocat spargerea geamului, iar diferența de presiune l-a tras violent spre exterior pe pasagerul aflat lângă fereastră, acesta suferind răni.

Măștile de oxigen s-au declanșat automat, iar în cabină s-a instalat panica.

Autoritățile au precizat că, deși geamul a fost avariat, fuselajul aeronavei nu a fost fisurat și nu s-a produs o breșă structurală. După transmiterea semnalului de urgență, pe aeroportul din Salonic au fost mobilizate echipaje de pompieri, ambulanțe, poliție și alte servicii de intervenție. Aeronava a aterizat în siguranță și a fost direcționată către o zonă special amenajată pentru verificări tehnice. Patru pasageri au fost transportați la spital pentru investigații medicale. Cei mai mulți au fost externați după controale, în timp ce o persoană a rămas internată pentru examinări suplimentare.

Pasagerii și-au continuat călătoria spre München

Compania Ryanair a trimis o altă aeronavă pentru a transporta majoritatea pasagerilor către destinația finală, München. Între timp, autoritățile din domeniul aviației civile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale defecțiunii motorului și ale incidentului petrecut în timpul zborului.