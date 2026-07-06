Măsură neobișnuită în Grecia: bariere plutitoare pentru a opri un pește toxic

Autoritățile din Grecia au instalat primele bariere plutitoare menite să împiedice accesul peștilor-balon argintii (Lagocephalus sceleratus) în zonele frecventate de înotători, pe fondul extinderii unei specii invazive considerate printre cele mai periculoase din Marea Mediterană.

Sistemul a fost montat în Golful Eubeei de Nord, în apropierea orașului Chalkida, la aproximativ 130 de kilometri nord de Atena, iar autoritățile locale spun că este prima măsură de acest tip implementată în Grecia, relatează publicația The Guardian.

O specie invazivă, favorizată de schimbările climatice

Peștele-balon argintiu, originar din regiunea Indo-Pacificului, a pătruns în Marea Mediterană prin Canalul Suez și s-a răspândit în ultimii ani pe fondul creșterii temperaturii apei.

Specia este cunoscută pentru maxilarele extrem de puternice, capabile să distrugă plasele pescarilor și să provoace răni grave prin mușcătură.

Crucea Roșie Elenă a emis o avertizare de sănătate publică prin care recomandă persoanelor mușcate să solicite imediat asistență medicală, deoarece rănile pot provoca hemoragii severe.

Autoritățile avertizează, de asemenea, că peștele nu trebuie consumat sub nicio formă. Organele și carnea acestuia conțin tetrodotoxină, o neurotoxină extrem de puternică, pentru care nu există antidot și care poate fi fatală.

Barierele vor fi extinse pe mai multe plaje

Viceprimarul orașului Chalkida, Antonis Spanos, a declarat că aproximativ 2,5 kilometri de bariere vor fi instalați în golfurile din zonă pentru a permite desfășurarea sezonului estival în condiții de siguranță.

În următoarele săptămâni, alte aproximativ șapte kilometri de bariere plutitoare urmează să fie montați în regiune, iar și alte municipalități din Grecia au început să adopte măsuri similare.

Autoritățile susțin că sistemele au fost testate și aprobate înainte de instalare și sunt concepute pentru a împiedica atât accesul peștilor-balon, cât și al meduzelor, care au creat probleme pe mai multe plaje elene în vara trecută.

Grecia și Cipru încearcă să limiteze răspândirea speciei

Invazia peștelui-balon afectează întreaga Mediterană de Est. În Cipru, autoritățile au introdus încă din 2024 un program de recompense pentru capturarea speciei, în urma căruia peste 103 tone de pești au fost eliminate din apele de coastă.

La rândul său, Grecia a lansat recent un program similar, oferind pescarilor 5,33 euro pentru fiecare kilogram de pește-balon predat autorităților. Măsura este completată de subvenții pentru combustibil destinate pescarilor afectați de distrugerea plaselor și echipamentelor.

Peștii capturați vor fi congelați și incinerați în instalații speciale ale statului.

Ce trebuie să știe turiștii

Specialiștii subliniază că, deși specia este periculoasă și nu trebuie consumată, atacurile asupra oamenilor sunt rare.

Biologul marin Ioannis Batjakas, de la Universitatea din Marea Egee, afirmă că peștii-balon nu atacă în mod obișnuit oamenii și devin agresivi doar dacă sunt provocați. În schimb, aceștia reprezintă o amenințare reală pentru ecosistemele marine și pentru activitatea pescarilor.

Pentru turiștii români care aleg Grecia ca destinație de vacanță, recomandările autorităților rămân simple: respectarea avertismentelor afișate pe plaje, evitarea atingerii speciilor necunoscute și neconsumarea peștilor care nu provin din surse autorizate.