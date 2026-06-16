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„Mănâncă tot și nu au prădători naturali”: Peștii-balon ucigași fac ravagii în Creta

Pescarii din Creta solicită o schemă de subvenționare imediată pentru sacrificarea peștilor-balon toxici, care devastează industria pescuitului din regiune. Oamenii de știință caută modalități de a neutraliza toxina lor letală.
„Mănâncă tot și nu au prădători naturali”: Peștii-balon ucigași fac ravagii în Creta
Ioana Târziu
16 iun. 2026, 13:58, Știri externe
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Peștii-balon ucigași fac ravagii în industria pescuitului din Creta, relatează Euronews.

Această specie invazivă a intrat în Marea Mediterană prin Canalul Suez. Peștii-balon ucigași continuă să provoace daune grave biodiversității marine și profiturilor pescarilor.

Pescarii solicită o schemă de subvenționare imediată pentru sacrificarea acestei specii. În același timp, oamenii de știință caută modalități de a neutraliza toxina lor letală, mai specifică sursa.

Mai multe țări se confruntă cu această problemă

Problema afectează multe țări mediteraneene. Cipru și Grecia se numără printre zonele cele mai afectate. Acest pește veninos și omnivor a ajuns să domine în ultimii ani. Are fălci extrem de puternice, care pot distruge plase, frânghii și echipamente de pescuit.

Un pescar descrie amploarea pagubelor provocate de specie. „Au mâncat peștele și au tăiat frânghia. Echipamentul este inutil. După doar cinci zile de utilizare trebuie să-l arunc și să cumpăr plase noi”.

„Nu are prădători naturali”

„Mănâncă tot ce găsește în cale și nu pare amenințată de nimic, deoarece nu are prădători naturali printre alți pești”, a declarat un alt pescar din Creta, potrivit sursei citate.

Lambis Atzarakis, pescar din aceeași regiune, spune că populațiile de pești comerciali au scăzut vertiginos. „Marea este plină de pești-leu, pești-balon și pești-cornet, toate specii străine. Niciun pește bun nu a trecut prin Canalul Suez, sunt doar probleme”, a transmis acesta.

Acum, pescarii cer statului o schemă de subvenționare pentru capturarea și eliminarea peștilor-balon. Cererea are scopul de a reduce numărul acestora și de a limita pierderile financiare semnificative pe care le cauzează sectorului.

Potrivit biologului marin Nota Peristeraki de la Centrul Elenic pentru Cercetări Marine (HCMR), impactul este deja măsurabil.

Pierderi de 8.500 de euro pe an pentru fiecare navă

„Studiile noastre arată că specia Lagocephalus sceleratus are un efect semnificativ asupra pescarilor, în special asupra celor care practică pescuitul de coastă. Estimăm că pierderile se ridică, în medie, la aproximativ 8.500 de euro pe an pentru fiecare navă de pescuit”, a explicat biologul.

Peștii-balon au fost observați în Grecia pentru prima dată în 2005, în Creta și în insulele Dodecanese. Douăzeci de ani mai târziu, s-au răspândit în toată țara, oamenii de știință avertizând asupra consumului lor, ce poate fi fatal.

Biologul marin Thekla Anastasiou explică faptul că tetrodotoxina, care se găsește în organele peștelui, este extrem de periculoasă pentru oameni.

Ingerarea peștilor-balon e periculoasă

„Ingerarea ei poate provoca insuficiență cardiacă și paralizie a sistemului respirator. Este necesară o atenție deosebită la manipularea și consumul acesteia”, subliniază ea, potrivit aceleiași surse.

Cercetătorii caută modalități de neutralizare a toxinei. Astfel, specia ar putea dobândi o anumită valoare economică. Chimistul Manolis Mandalakis afirmă că au fost deja efectuate studii privind eliminarea tetrodotoxinei din peștii-balon. Aceasta permite utilizarea în siguranță a biomasei acestora în aplicații cu risc scăzut, cum ar fi producerea de îngrășăminte și compost.

Oamenii de știință și pescarii sunt de acord că sunt necesare măsuri urgente pentru a proteja ecosistemele marine și oamenii care depind de acestea.

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