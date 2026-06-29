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Invazie de pești-balon veninoși în Marea Mediterană / Grecia plătește pescarii ca să-i captureze

Un pește atât de toxic încât consumul său poate fi fatal invadează apele Greciei, iar autoritățile au decis să îi plătească pe pescari pentru fiecare kilogram capturat, în încercarea de a limita răspândirea speciei.
Invazie de pești-balon veninoși în Marea Mediterană / Grecia plătește pescarii ca să-i captureze
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Luiza Moldovan
29 iun. 2026, 13:20, Social
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Grecia a lansat un program prin care îi plătește pe pescari să captureze pești-balon (Lagocephalus sceleratus), o specie invazivă extrem de toxică ce s-a răspândit rapid în Marea Mediterană și provoacă pierderi importante industriei pescuitului, potrivit Politico.

Autoritățile elene speră astfel să limiteze populația unui prădător marin care nu are dușmani naturali și care afectează grav biodiversitatea.

Programul, inspirat de unul deja aplicat în Cipru, prevede acordarea unei subvenții de peste 5,33 euro pentru fiecare kilogram de pește-balon capturat.

În prima etapă, măsura va fi aplicată în sudul Mării Egee și în jurul insulei Creta.

Peștele-balon secretă tetrodoxină, una dintre cele mai puternice neurotoxine cunoscute

Peștele-balon a pătruns în Marea Mediterană din Marea Roșie prin Canalul Suez și s-a adaptat rapid la temperaturile tot mai ridicate ale apei.

Specia poate ajunge la 60 de centimetri lungime și are fălci extrem de puternice, capabile să distrugă plasele pescarilor și să sfărâme cochilii, oase și chiar obiecte metalice subțiri.

Mai grav este faptul că acest pește secretă tetrodotoxină, una dintre cele mai puternice neurotoxine cunoscute.

Substanța este extrem de periculoasă pentru oameni, nu există antidot, iar consumul accidental poate fi fatal.

NU are prădători naturali

Potrivit Centrului Elen pentru Cercetări Marine, fiecare ambarcațiune de pescuit pierde, în medie, aproximativ 8.500 de euro anual din cauza pagubelor provocate de această specie invazivă.

Pescarii spun că sunt nevoiți să se deplaseze în ape tot mai adânci pentru a găsi specii comerciale precum chefalul roșu, evitând zonele unde peștele-balon este prezent în număr mare.

Specialiștii de la WWF Grecia explică faptul că peștele-balon este un prădător oportunist care consumă aproape orice întâlnește, inclusiv caracatițe, scoici și alte specii valoroase din punct de vedere comercial. În lipsa prădătorilor naturali și pe fondul încălzirii apelor, populația sa continuă să crească.

Diferența dintre peștele-balon și peștele-iepure

Deși ambele specii au ajuns în Mediterană din Marea Roșie prin Canalul Suez, peștele-balon și peștele-iepure sunt diferiți.

Peștele-iepure (Siganus rivulatus și Siganus luridus) este un pește erbivor, recunoscut după înotătoarele sale prevăzute cu spini veninoși. Înțepătura poate fi dureroasă, însă carnea este comestibilă și specia este pescuită în mai multe țări mediteraneene.

În schimb, peștele-balon este un prădător carnivor care acumulează tetrodotoxină în organele și carnea sa.

Din acest motiv, consumul lui este interzis în majoritatea statelor riverane Mediteranei.

În plus, fălcile sale extrem de puternice provoacă pagube importante echipamentelor de pescuit și ecosistemelor marine.

Autoritățile elene consideră că specia „a venit să rămână”, iar obiectivul programului este limitarea populației în perioada de reproducere.

Peștii capturați vor fi numărați și apoi incinerați.

Pe lângă subvențiile pentru capturarea peștelui-balon, Guvernul Greciei a anunțat și ajutoare temporare pentru combustibil destinate pescarilor profesioniști, în încercarea de a reduce costurile de operare și de a sprijini un sector tot mai afectat de schimbările climatice și de invazia speciilor exotice.

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