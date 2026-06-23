Peștele care sperie Grecia / Crucea Roșie Elenă avertizează că a ajuns periculos de aproape de plajele din toată țara

Autoritățile din Grecia trag un semnal de alarmă după înmulțirea accentuată a peștelui-iepure (Lagocephalus sceleratus) în apele Mării Mediterane.

Specia invazivă, cunoscută pentru neurotoxina extrem de periculoasă pe care o conține și pentru fălcile sale foarte puternice, a ajuns în apropierea plajelor din întreaga țară, iar Crucea Roșie Elenă a emis recomandări oficiale pentru populație și turiști.

Nu poate fi consumat

Într-un comunicat, Crucea Roșie Elenă avertizează că peștele-iepure „conține o neurotoxină puternică (tetrodotoxină), care îl face extrem de periculos pentru consum” și subliniază că „nicio parte a peștelui nu este considerată sigură pentru consum”, deoarece toxina este distribuită diferit în organismul acestuia.

Instituția atrage atenția că, deși mușcătura peștelui nu este veninoasă, aceasta poate provoca răni serioase.

„Deși mușcătura peștelui-iepure nu este veninoasă, fălcile sale extrem de puternice, asemănătoare unui cioc, pot provoca răni grave și sângerări abundente”, avertizează Crucea Roșie Elenă.

Ce trebuie să faci imediat dacă ești mușcat de peștele-iepure

Potrivit organizației, în cazul unei mușcături, rana trebuie spălată imediat cu apă curată și săpun, fără utilizarea antisepticelor fără recomandare medicală.

De asemenea, trebuie aplicată presiune pentru oprirea sângerării și este necesară prezentarea la un serviciu medical, deoarece victima poate avea nevoie de vaccin antitetanos și chiar de copci dacă rana este profundă.

În situațiile în care incidentul are loc într-o zonă izolată sau sângerarea este severă, Crucea Roșie recomandă apelarea imediată a serviciilor de urgență.

Provoacă pagube importante

Îngrijorarea autorităților elene vine pe fondul creșterii rapide a populației acestei specii invazive, originare din Marea Roșie, care a ajuns în Marea Mediterană prin Canalul Suez.

Cunoscut și drept „migrant lessepsian”, peștele-iepure s-a răspândit în aproape toate mările Greciei, unde provoacă pagube importante ecosistemelor marine și industriei pescuitului, distrugând plasele și capturile pescarilor.

În ultimele luni au fost semnalate și tot mai multe incidente în care înotători au fost mușcați de acest pește. Un astfel de caz a avut loc recent în Varkiza, lângă Atena, unde o femeie a fost atacată în timp ce se afla în apă și a avut nevoie de îngrijiri medicale și de copci.

28 de incidente

Potrivit datelor citate de presa elenă, în Marea Mediterană au fost înregistrate până în prezent 28 de atacuri asupra persoanelor aflate la scăldat și 27 de decese asociate consumului acestui pește toxic.

Specialiștii reamintesc că peștele-iepure nu trebuie consumat în nicio circumstanță, deoarece tetrodotoxina pe care o conține este una dintre cele mai puternice neurotoxine cunoscute și poate provoca intoxicații grave, inclusiv deces.