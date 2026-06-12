Destinația preferată de mulți români nu poate fi vizitată în această vară. Autoritățile au impus restricții stricte

Plaja Navagio din insula grecească Zakynthos, celebră pentru epava ruginită „Panagiotis” și una dintre cele mai fotografiate destinații din Mediterana, nu poate fi vizitată de turiști până cel puțin pe 31 octombrie 2026.

Autoritățile grecești au menținut interdicția din cauza riscului continuu de prăbușiri de stânci, conform derstandard.at.

De ce este închisă plaja Navagio în vara lui 2026

Golful Navagio este înconjurat de pereți calcaroși cu înălțimi de până la 200 de metri, considerați instabili din punct de vedere geologic. Autoritatea greacă pentru protecție împotriva cutremurelor și dezastrelor (EPPO) a efectuat o inspecție de rutină și a constatat riscuri semnificative de alunecări de teren.

Închiderea nu este o premieră. În 2018, șapte persoane au fost rănite într-o prăbușire de stânci. În 2022, un cutremur a declanșat noi alunecări în zonă.

Ce le este interzis turiștilor și ambarcațiunilor

Vizitatorii nu au voie să pășească pe plajă și nici să înoate în golf. Ambarcațiunile trebuie să păstreze o distanță de cel puțin 50 de metri față de coastă. Singurele excepții sunt operațiunile de salvare și asistență.

Cei care încalcă restricțiile se expun unor sancțiuni administrative. Ministrul grec al turismului, Vassilis Kikilias, a subliniat că decizia se bazează pe date științifice și că siguranța vizitatorilor are prioritate maximă.

Ce mai pot vedea turiștii care ajung în zonă

Epava cargoului „Panagiotis”, eșuată pe plajă din 1980, rămâne vizibilă doar de la distanță. Turiștii pot admira golful de la punctul de belvedere aflat deasupra stâncilor, cu condiția ca barierele de protecție planificate să fie finalizate la timp.