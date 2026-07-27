Prima pagină » Știrile zilei » Trei femei au fost rănite într-un atac cu cuțitul la Paris, dintre care una gravidă. Suspectul a fost arestat / Are profilul unei persoane cu probleme de sănătate mintală

Trei femei au fost rănite într-un atac cu cuțitul la Paris, dintre care una gravidă. Suspectul a fost arestat / Are profilul unei persoane cu probleme de sănătate mintală

Un bărbat înarmat cu două cuțite a atacat trei femei luni, dintre care una gravidă, în nord-vestul Parisului. Acesta a fost reținut de un polițist aflat în afara serviciului. Profilul suspectului corespunde unei persoane cu probleme de sănătate mintală.
Trei femei au fost rănite într-un atac cu cuțitul la Paris, dintre care una gravidă. Suspectul a fost arestat / Are profilul unei persoane cu probleme de sănătate mintală
Ioana Târziu
27 iul. 2026, 15:02, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

UPDATE: Profilul bărbatului corespunde cu cel al unei persoane cu probleme de sănătate mintală

Suspectul a furnizat o identitate autodeclarată, care nu a fost încă verificată. Potrivit unei surse apropiate anchetei, acesta corespunde profilului unei persoane cu probleme de sănătate mintală.

Cele trei femei în vârstă de 19, 24 și 36 de ani au fost lovite în zona lombară și abdomen. Niciuna nu se află în pericol de moarte, potrivit surselor Le Figaro.

Într-o declarație adresată presei, ministrul de Interne, Laurent Nunez, a declarat că rămâne „foarte precaut în ceea ce privește motivul acestui act violent”. Acesta a fost comis de un bărbat care „a făcut declarații incoerente”.

Știre inițială:

Trei persoane au fost rănite în Paris într-un un atac cu cuțitul, luni, în jurul orei locale 11:30, în apropiere de Porte de Clichy, în nordul orașului, potrivit Le Figaro.

Două persoane sunt în stare critică

Două dintre victime sunt în prezent în stare critică, în timp ce a treia are răni mai puțin grave, potrivit surselor polițienești pentru publicație.

„Acestea au fost îngrijite de serviciile de urgență și transportate la spital”, a declarat sediul poliției din Paris.

Potrivit sursei, un ofițer de poliție în afara serviciului a observat un bărbat înarmat cu două cuțite care ataca trecătorii pe stradă.

Suspectul a fost arestat

Ofițerul a chemat întăriri și l-a urmărit pe făptaș, arestându-l în cele din urmă cu ajutorul unei mașini de patrulare.

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, suspectul pare a fi ținut la pământ de către persoane fizice. El pare oarecum dezorientat și spune: „Allah este cel care mi-a ordonat”. 

Parchetul național antiterorist indică faptul că „respectă procedura desfășurată de parchetul din Paris”, mai arată sursa citată.

Recomandarea video

Sondaj: Cum ar trebui să procedeze Armata Română în cazul dronelor care intră în spațiul nostru aerian?
G4Media
Gafă sinistră, în direct, la nunta verii în fotbal: „Aici vor avea loc funeraliile căpitanului naționalei!”
GSP.ro
Elon Musk prezice că Inteligența Artificială va face ca banii să nu mai conteze în anul 2036
Gandul
Prima fotografie cu Rareș Cojoc și noua iubită. Cei doi sunt în vacanță
Cancan
Gigi Becali a decis ce face cu toții banii când se trece la euro digital: Luțu și soția Luminița, direct vizați!
Prosport
Anomalia din cazul lui Dan Diaconescu: Acuzatorii au ajuns să fie judecați înaintea realizatorului TV suspectat de sex cu minore
Libertatea
Andreea Esca a dezvăluit ce alimente evită pentru a se menține în formă: „Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață”
CSID
Top 5 cele mai eficiente mașini electrice. Cât de eficientă este o DACIA SPRING?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia