Atac cu cuțitul în Belfast: Un bărbat a fost arestat pentru tentativă de omor

Incidentul a avut loc luni seară, în zona Kinnaird Avenue din nordul Belfastului. Serviciile de urgență au intervenit după ce un bărbat a fost atacat și a suferit răni semnificative la nivelul feței, gâtului și spatelui, relatează BBC.

Suspectul, aflat acum în custodia poliției, a fost arestat pentru tentativă de omor. Poliția a precizat că, într-o declarație inițială, atacatorul a fost identificat în mod eronat ca fiind somalez, însă verificările ulterioare au confirmat că acesta este sudanez.

Asistentul șef al Poliției din Irlanda de Nord, Ryan Henderson, a descris agresiunea drept un act brutal care a provocat îngrijorare și șoc în comunitate.

Din imaginile publicate pe rețelele de socializare, se poate observa ca mai multe persoane l-au confruntat pe presupusul agresor înainte de sosirea forțelor de ordine. Poliția a lăudat intervenția membrilor comunității, apreciind curajul acestora.

Reacția liderilor politici

Atacul a generat o reacție și din partea liderilor politici. Premierul britanic Keir Starmer a calificat incidentul drept „șocant” și a transmis că nu va exista nicio toleranță față de asemenea acte de violență.

Secretarul pentru Irlanda de Nord, Hilary Benn, a descris atacul ca fiind profund tulburător și a făcut apel la calm.

Gavin Robinson, liderul Partidului Unionist Democrat a avertizat că incidentul „medieval”, va avea efecte asupra coeziunii sociale din comunitate.

Lidera Partidului Conservator, Kemi Badenoch, și liderul Reform UK, Nigel Farage, au cerut clarificări rapide din partea autorităților cu privire la identitatea și statutul suspectului.

De asemenea, partidele politice din Irlanda de Nord, Sinn Féin, Partidul Alianței, Partidul Unionist din Ulster, Partidul Unionist Democrat și Partidul Social Democrat și al Muncii, au semnat o declarație comună de condamnare a atacului.