UE vrea să regândească sancțiunile împotriva Rusiei din cauza unui celebru miliardar grec

Bruxellesul ia în considerare o nouă abordare a sancțiunilor împotriva Rusiei, după ce Grecia a blocat un pachet important de măsuri UE pentru a proteja un magnat al transporturilor maritime, anunță Financial Times.

Oficialii europeni caută modalități de a accelera aprobarea unor restricții financiare mai specifice, astfel încât statele membre să aibă mai puține oportunități de a folosi dreptul de veto în negocieri.

Grecia, derogare de la UE pentru ca Dynagas să transporte GNL rusesc

Atena a cerut săptămâni întregi o derogare pentru ca navele Dynagas să continue să transporte GNL rusesc, ca preț pentru acceptarea unei serii de măsuri independente care vizează sistemul financiar al Moscovei și veniturile din exporturile de petrol. Acesta este primul caz în care sistemul general de sancțiuni economice al UE a fost slăbit.

Pentru a ocoli veto-ul statelor, UE ar putea impune sancțiuni individuale

Trei oficiali au declarat că se lucrează acum la modalitățile de a combate această tactică, care a devenit din ce în ce mai răspândită în negocierile recente privind sancțiunile UE, pe măsură ce capitalele încearcă să protejeze companiile care încă fac afaceri cu Rusia.

O idee care câștigă teren atât în ​​cadrul Comisiei Europene, cât și în rândul statelor membre cele mai pro-Ucrainene este de a conveni și implementa sancțiuni individual sau în loturi tematice mici, în loc să se urmărească pachete mari în scopuri de relații publice. Oficialii au declarat că acest lucru ar reduce riscul ca măsurile să fie blocate din cauza vetourilor naționale.

„Acesta ar putea fi ultimul «pachet» de sancțiuni”, a declarat una dintre persoane, referindu-se la măsurile convenite în cele din urmă joi, după săptămâni de obstrucționare din partea Greciei. „Acum este foarte clar că această abordare nu mai funcționează.”

Grecia, front comun pentru miliardarul George Prokopiou

UE a adoptat 21 de așa-numite pachete de sancțiuni împotriva Rusiei din februarie 2022, printr-o politică de grupare a măsurilor și de acord colectiv asupra acestora, prin sprijinul unanim al celor 27 de state membre – adesea din motive de vizibilitate sau pentru a fi anunțate la date specifice, cum ar fi aniversările invaziei Rusiei.

Însă acest lucru a însemnat din ce în ce mai mult că vetourile naționale asupra anumitor măsuri au întârziat alte restricții. Acest lucru a fost demonstrat în mod flagrant săptămâna trecută, când Grecia a refuzat să aprobe cel mai recent pachet, cu excepția cazului în care celelalte state ale UE ar fi fost de acord să acorde companiei Dynagas, o companie de transport maritim deținută de miliardarul George Prokopiou, o scutire de la o sancțiune fără legătură, convenită în octombrie 2025, care îi interzicea să transporte GNL rusesc către țări din afara UE începând cu ianuarie 2027.

Succesul Greciei în obținerea scutirii, care va permite continuarea acestor transporturi, marchează prima dată când lista generală de sancțiuni economice ale UE împotriva Rusiei a fost slăbită. Abordarea Atenei a ținut în esență ostatice alte măsuri, inclusiv o mișcare de a împiedica Rusia să câștige miliarde în plus din exporturile de țiței, sancțiuni complete de înghețare a activelor asupra a 94 de instituții financiare rusești și o interdicție de tranzacții asupra a 33 de bănci.

Oficiali UE: „Scandalos”

Mai mulți diplomați ai UE implicați în negocieri au declarat că tactica a fost „scandalosă”. „Nu vreau să mai aud pe nimeni vorbind despre «solidaritate»”, a spus unul dintre ei. Oficialii greci au declarat că interdicția privind transportul de GNL a fost convenită din greșeală, ar afecta mai degrabă Dynagas decât economia rusă și ar aduce beneficii armatorilor rivali din China sau din alte țări din afara UE.

Susținătorii noii metode spun că măsuri puternice și eficiente ar putea fi aprobate rapid de Consiliul statelor membre ale UE, fără fanfara și atenția publică create de abordarea „la pachet”. Orice obiecții individuale nu ar deraia sau întârzia alte sancțiuni. Unii oficiali avertizează că strategia existentă a permis totuși capitalelor să vadă că mai multe state membre s-ar confrunta cu repercusiuni economice din cauza deciziilor privind sancțiunile, ceea ce le-ar ajuta să se convingă că asumarea unei părți din dificultăți este justificată.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a refuzat să comenteze pentru FT atunci când a fost întrebat despre o schimbare în strategia de sancțiuni. „Cu toate acestea, merită menționat faptul că, după 21 de pachete de această amploare de la începutul războiului, Rusia este supusă unui număr mare de sancțiuni care o pun sub o presiune semnificativă”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Miliardarul a străpuns și blocada din Strâmtoarea Ormuz

Recent, George Prokopiou armatorul grec miliardar, a fost singurul care a reușit să străpungă cel mai fierbinte punct al lumii: strâmtoarea Ormuz.

Dynacom Tankers, deținută de George Prokopiou, în vârstă de 79 de ani, a trimis cel puțin cinci petroliere pe calea navigabilă îngustă de la gura de vărsare a Golfului de la izbucnirea războiului cu Iranul , fiind unul dintre puținii operatori legali dispuși să îndrăznească această călătorie, relata Financial Times.

Născut într-o familie înstărită din Atena, în 1946, Prokopiou se numără printre ultima generație de armatori greci care au dominat mult timp comerțul maritim.

Descris de o persoană apropiată drept „modest” și „dependent de muncă”, este rareori văzut fără șapca sa de baseball emblematică și conduce un SUV Mercedes vechi, plimbându-se fără pază, o raritate în rândul elitei armatorilor din Grecia.

Prokopiou își petrece cea mai mare parte a anului pe mega-iahtul său, Dream, de 106,5 metri, andocat în prezent pe Riviera Ateniană, iar portofoliul său extins de proprietăți i-a adus porecla de „regele imobiliar” în țara sa natală.

Anul trecut a cumpărat o participație la Four Seasons Astir Palace – singura proprietate grecească a grupului hotelier de lux – împreună cu marina Vouliagmeni adiacentă, care deservește în principal mega-iahturi.

După ce familia a cumpărat prima navă la mijlocul anilor douăzeci, Prokopiou a construit o flotă uriașă în întreaga lume – și are o reputație de asumare a riscurilor.