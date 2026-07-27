Cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, asupra căruia blocul comunitar a convenit joi, exclude importurile de blană de zibelină rusească, cea mai valoroasă blană din lume, potrivit Euractiv, care mai notează că această excepție a fost cerută de Italia și Grecia, la trei luni după ce UE a impus o interdicție generală asupra blănurilor rusești.

Această „sucire” de situație a fost comentată de un înalt oficial al UE: „Se pare că e foarte dificil să le găsești în altă parte”.

Italia și Grecia au jucat un rol important în slăbirea sancțiunilor impuse Rusiei

De reținut că cele mai mari importatoare de bunuri de lux din Rusia sunt Italia și Grecia, care, de altfel, au jucat un rol important la slăbirea celui de-al 21-lea pachet de interdicții ale blocului comunitar.

Printre ele se numără respingerea de către Roma a unei interdicții aplicate soldaților ruși care voiau să-și facă vacanțele în Europa, iar Atena a obținut o scutire de ultim moment pentru gazul natural lichefiat rusesc.

Un raport arată că industria blănurilor în Uniune nu mai e de mult viabilă

Această exceptare vine într-un context în care industria blănurilor din Europa se confruntă cu dificultăți – unele venite dinspre organizațiile de protecție a animalelor, altele – chiar din partea blocului comunitar.

Într-un raport al „Humane World for Animals”, publicat la sfârșitul anului trecut, se arată că industria blănurilor în Uniune nu mai e de mult profitabilă și că, de asmeenea, creșterea animalelor pentru blană și comerț cu blană ar trebui interzisă.

Mai mult, raportul arată că fermele de blană din Uniunea Europeană sunt atât de neviabile, încât costă Uniunea Europeană milioane de euro în fiecare an.

Documentul arată că impactul industriei asupra mediului și costurile asociate cu sănătatea publică sunt cu mult peste valoarea economică adăugată.

O povară economică enormă și inutilă pentru cetățenii europeni

În plus, povara economică pentru cetățenii europeni este de 446 de milioane de euro pe an.

„Creșterea animalelor pentru blană în UE este neprofitabilă deja de câțiva ani, deoarece prețul pentru piele a scăzut sub costurile de producție.

Valoarea pielii a scăzut cu 92% în ultimul deceniu, iar industria nu mai este sustenabilă din punct de vedere financiar.

Cu o pierdere de 9,2 milioane de euro în valoarea adăugată brută (VAB), acest sector nu contribuie la economia Uniunii Europene, ci o diminuează.

Producția de blănuri are și un cost semnificativ asupra mediului, estimat la 226 milioane de euro anual, din cauza poluării, a consumului de resurse, a disconfortului la nivel local și a problemelor cauzate de evadarea speciilor alogene.

Emisiile ridicate generate de această industrie au fost asociate cu boli respiratorii cronice și decese premature în Europa”, se arată în document.

Mai mult decât atât, fermele de blană au demonstrat, în timpul pandemiei de COVID-19, că sunt o adevărată amenințare la adresa sănătății publice – acestea au grad ridicat de boli zoonotice, care ar necesita 211 milioane de euro anual doar pentru măsurile de prevenție a transmiterii agenților patogeni.

Cu toate acestea, Uniunea nu ezită să slăbească snacțiunile impuse Rusiei, dacă interese economice din interior o cer.