Un cutremur de 5,2 pe scara Richter a lovit Grecia

Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 pe scara Richter a lovit joi Grecia.

Cutremurul s-a produs în insula Karpathos, din sud-estul Mării Egee, la o adâncime de 13 kilometri, la ora 14.06 și la doar 4 kilometri de coasta de sud-est a insulei.

Cutremurul a fost resimțit și în Rhodos.

Informații de context

Situată la contactul dintre placa africană și cea eurasiatică, Grecia e una dintre cele mai active zone seismice din Europa.

Aproximativ jumătate din energia seismică eliberată pe continentul european provine din această regiune, motiv pentru care cutremurele sunt frecvente, în special în sudul și vestul țării, în insulele din Marea Egee și în apropierea insulei Creta.

Activitatea seismică a fost intens monitorizată și în ultimii doi ani.

Roi sesimic fără precedent în 2025

La începutul lui 2025, zona din jurul insulei Santorini a fost zguduită de un roi seismic fără precedent, cu zeci de mii de cutremure înregistrate în doar câteva săptămâni.

Autoritățile elene au declarat stare de urgență, au închis școlile și au restricționat accesul în anumite zone, în timp ce mii de locuitori și turiști au părăsit insula din motive de siguranță.

Cercetările publicate ulterior au indicat că fenomenul a fost provocat de o intruziune de magmă în scoarța terestră, care a declanșat o intensă activitate tectonică, fără ca aceasta să ducă la o erupție vulcanică.

Regiunea e una dintre cele mai expuse riscului seismic din bazinul mediteranean

Și în 2026, Grecia a continuat să înregistreze numeroase seisme de intensitate redusă și moderată, distribuite în special în Marea Egee, în apropierea Creta, a insulelor Ionice și în centrul țării.

Majoritatea acestor cutremure nu produc pagube importante, însă sunt monitorizate permanent de institutele seismologice elene, întrucât regiunea rămâne una dintre cele mai expuse riscului seismic din bazinul Mediteranei.