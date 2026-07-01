Cerul s-a făcut roșu-sângeriu după cutremurele din Venezuela. Explicația care a surprins oamenii de știință

În seara zilei de 30 iunie, cerul de deasupra capitalei venezuelene a căpătat o nuanță neobișnuit de intensă de roșu-sângeriu.

Blood-red sky over Caracas, days after Venezuela’s deadly earthquakes. pic.twitter.com/Z9HZmfCd5h — Open Source Intel (@Osint613) July 1, 2026

Videoclipurile arată cartiere întregi scăldate în lumină roșie-sângerie, în timp ce Soarele apunea la orizont, conform Times of India.

Un clip distribuit pe larg a surprins scena în timp ce locuitorii priveau uimiți spectacolul. Momentul a venit la mai puțin de o săptămână după ce Venezuela a fost lovită de două cutremure la doar 39 de secunde distanță.

Este cerul roșu legat de cutremure?

Nu există dovezi că fenomenul a fost cauzat de activitatea seismică, spun cercetătorii. Praful provenit de la clădirile prăbușite ar fi putut adăuga local particule fine în atmosferă. Cauza principală a fost însă un fenomen natural cunoscut în Venezuela sub numele de „candilazo”. Termenul descrie apusuri de soare de un roșu sau portocaliu excepțional de intens, frecvente în regiune.

Ce este fenomenul „candilazo”?

Pe măsură ce Soarele se apropie de orizont, lumina traversează o grosime mult mai mare a atmosferei.

De-a lungul acestui traseu mai lung, lungimile de undă albastre și violete sunt împrăștiate prin fenomenul de împrăștiere Rayleigh.

Rămân astfel dominante lungimile de undă roșii și portocalii, care colorează cerul. Potrivit NASA, împrăștierea Rayleigh afectează în mod semnificativ propagarea luminii prin atmosferă, mai ales în zona ultravioletă. Efectul devine și mai puternic atunci când aerul conține particule suplimentare, precum praf, fum sau aerosoli.

Ce rol joacă praful saharian?

Nordul Americii de Sud se confruntă periodic cu episoade de praf saharian, transportat peste Atlantic de alizee. Aceste particule intensifică împrăștierea culorilor reci și accentuează nuanțele roșii-portocalii ale apusului.

Potrivit NASA, praful saharian ajunge în mod regulat în Caraibe și în nordul Americii de Sud. Fenomenul influențează calitatea aerului, formarea norilor și aspectul apusurilor din întreaga regiune.

Geofizicienii subliniază că seismele nu pot fi prezise pe baza culorilor cerului. Nu există dovezi științifice care să lege apusurile roșii obișnuite de activitatea seismică. Cercetătorii au investigat și fenomenul rar numit „lumini de cutremur”, asociat uneori cu evenimente seismice. Acestea ar implica descărcări electrice scurte, generate de tensiuni în anumite roci, și apar ca fulgere izolate lângă orizont, foarte diferite de cerul uniform roșu văzut la Caracas.

Venezuela a fost zguduită pe 24 iunie de un fenomen seismic extrem de rar. Două cutremure puternice, cu magnitudinile de 7,2 și 7,5, s-au produs la doar 39 de secunde distanță, în nordul țării.

Seismele au provocat pagube majore în mai multe orașe, inclusiv în Caracas și La Guaira, fiind urmate de peste 130 de replici.

Potrivit geologilor, un astfel de „dublu cutremur” este un fenomen rar, în care două seisme de magnitudine comparabilă se produc aproape simultan, amplificând efectele devastatoare.

Potrivit celui mai recent bilanț oficial disponibil, cel puțin 1.943 de persoane și-au pierdut viața.

Peste 10.500 de persoane au fost rănite.