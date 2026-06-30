Sistemul medical din Venezuela, afectat de cutremurele devastatoare. Spitale distruse și deficit de personal, avertizează OMS

Sistemul medical din Venezuela se confruntă cu o presiune majoră după cutremurele devastatoare produse săptămâna trecută, a transmis marți Organizația Mondială a Sănătății, conform Reuters.

Potrivit evaluărilor preliminare, infrastructura sanitară a fost grav afectată, iar numeroase unități medicale funcționează cu dificultate sau au fost scoase parțial din uz.

Conform purtătorului de cuvânt al OMS, Christian Lindmeier, cel puțin trei centre medicale sunt grav avariate, iar alte șase sunt fie deteriorate, fie funcționează doar parțial. Evaluările realizate pe 21 de unități sanitare indică un tablou general de „presiune semnificativă” asupra sistemului medical din Venezuela, în contextul în care spitalele rămase operaționale se confruntă cu supraaglomerare și întârzieri majore în intervențiile chirurgicale.

Situația este cu atât mai gravă cu cât două cutremure succesive, de magnitudini 7,2 și 7,5, au provocat prăbușirea sau avarierea a sute de clădiri și au dus la un număr ridicat de victime.

Criza personalului medical

OMS a avertizat că lipsa personalului agravează situația critică din sistemul medical din Venezuela. Mai mulți lucrători din domeniul sănătății, inclusiv specialiști în îngrijire maternă din regiunea La Guaira, sunt dați dispăruți, ceea ce a generat un deficit major în serviciile de obstetrică.

Această lipsă de personal calificat pune presiune suplimentară pe spitalele rămase funcționale, unde echipele medicale sunt deja suprasolicitate.

Riscul izbucnirii unor epidemii

Pe lângă criza infrastructurii și a personalului, OMS avertizează și asupra riscului crescut de apariție a unor focare de boli infecțioase.

Persoanele strămutate în urma cutremurelor sunt expuse riscului de boli precum febra galbenă și dengue, în special în contextul unei acoperiri vaccinale reduse.

Situația sanitară este complicată de condițiile de supraaglomerare din adăposturi și de dificultățile logistice în furnizarea serviciilor medicale de bază.