Grecia: 60 de incendii raportate în toată țara în ultimele 24 de ore. Mai multe regiuni se află sub cod portocaliu

Mai multe regiuni ale Greciei, inclusiv Atena și insula turistică Creta, au fost plasate duminică în alertă portocalie cu risc „foarte ridicat” de incendii, potrivit AFP.

Incendiile au izbucnit din cauza temperaturilor ridicate și a vânturilor puternice.

Un incendiu s-a răspândit până în centrul Salonicului

Pompierii greci încă luptau duminică cu flăcările din jurul a două fabrici din apropierea orașului Salonic. Un incendiu de pădure a izbucnit, despre care au spus că a fost ținut sub control. Fumul negru de la o instalație de reciclare și de la o instalație de procesare a petrolului s-a răspândit până în centrul Salonicului. Acesta este al doilea oraș ca mărime din țară, potrivit sursei.

Potrivit Serviciului de Pompieri, în ultimele 24 de ore au izbucnit în total 60 de incendii în toată țara. Majoritatea au fost ținute sub control rapid.

Un bărbat în vârstă, identificat ca fiind suspectul incendiator al incendiului de lângă Salonic, a fost adus duminică în fața procurorului, potrivit unor surse judiciare menționate de sursă.

Sâmbătă seara au fost ordonate evacuări

Sâmbătă seara, flăcările s-au apropiat de locuințele din Oreokastro. Autoritățile din Grecia au ordonat evacuări. De asemenea, autoritățile au fost nevoite să transfere 151 de pacienți de la un centru de îngrijire pe termen lung din apropierea incendiului la alte spitale din oraș.

Operațiunea de stingere a incendiilor implică 154 de pompieri. Ei sunt sprijiniți de 52 de vehicule, două avioane cu bombe cu apă și două elicoptere, potrivit departamentului de pompieri. Autoritățile sfătuiesc locuitorii să țină ferestrele închise și să își limiteze mișcările din cauza potențialei toxicități a fumului.

Mai multe regiuni din Grecia, inclusiv Atena , Attica și insula turistică Creta, au fost plasate duminică în alertă portocalie. În zonele respective este un risc „foarte ridicat” de incendii de vegetație, din cauza temperaturilor ridicate și a vânturilor puternice.

Riscul de incendii este în vigoare până luni

Acest risc „foarte ridicat” rămâne în vigoare pentru o mare parte din Creta luni, precum și pentru insulele din apropierea coastei turcești. Printre ele, se numără Chios și Samos, conform hărții publicate zilnic de Agenția de Protecție Civilă.