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Bloc de locuințe prăbușit la Atena. Zeci de pompieri intervin la fața locului

Un bloc de locuințe cu patru etaje s-a prăbușit marți într-un cartier rezidențial din centrul Atenei. Zeci de pompieri și echipe speciale de salvare desfășoară o amplă operațiune de căutare printre dărâmături, pentru a stabili dacă există persoane surprinse sub ruine.
Bloc de locuințe prăbușit la Atena. Zeci de pompieri intervin la fața locului
Maria Miron
30 iun. 2026, 15:29, Știri externe
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Blocul, care avea șapte apartamente, s-a prăbușit în cursul dimineții în cartierul Petralona, o zonă rezidențială din capitala Greciei. La fața locului au fost mobilizate echipe ale brigăzii de pompieri, unități speciale de salvare și câini de căutare, care cercetează mormanul de dărâmături pentru a stabili dacă există persoane surprinse sub ruine, notează Reuters.

Potrivit presei elene, la intervenție participă aproximativ 30 de pompieri, opt autospeciale, unitatea specială EMAK, specializată în intervenții în caz de dezastre și operațiuni de căutare-salvare, un vehicul de salvare cu câine de căutare, precum și echipaje medicale și ambulanțe. Zona a fost izolată pentru a permite desfășurarea operațiunilor de salvare.

Pompierii a anunțat că patru persoane, raportate inițial ca fiind prinse sub dărâmături au fost localizate și sunt în afara oricărui pericol.

Ancheta vizează lucrările de la clădirea vecină

Cauza prăbușirii nu a fost încă stabilită de autorități. Pompierii au confirmat doar că, în momentul incidentului, la clădirea învecinată se desfășurau lucrări de construcție.

Anchetatorii verifică dacă aceste lucrări ar fi putut afecta stabilitatea blocului prăbușit. În imobil se aflau mai mulți locatari în momentul producerii incidentului.

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