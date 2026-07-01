Prima pagină » Știrile zilei » Grecia: locuințele unor oficiali guvernamentali, atacate cu bombe artizanale. 5 răniți. Premierul Mitsotakis: „Un act josnic”

Grecia: locuințele unor oficiali guvernamentali, atacate cu bombe artizanale. 5 răniți. Premierul Mitsotakis: „Un act josnic”

Cinci persoane au fost rănite în Grecia în atacuri incendiare care au vizat locuințele a trei oficiali din partea partidului de guvernământ Noua Democrație. Autoritățile au lansat o anchetă antiteroristă.
Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit la Madison Square Garden. Ceremonia, comparată cu o nuntă regală
Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit la Madison Square Garden. Ceremonia, comparată cu o nuntă regală
VIDEO EXCLUSIV | Ambasadorul Argentinei în România, Alejandro Poffo: Micii și sarmalele m-au cucerit
VIDEO EXCLUSIV | Ambasadorul Argentinei în România, Alejandro Poffo: Micii și sarmalele m-au cucerit
Șeful Transporturilor anunță ce se va întâmpla cu ROMATSA dacă nu se va ajunge la un acord cu Pfizer
Șeful Transporturilor anunță ce se va întâmpla cu ROMATSA dacă nu se va ajunge la un acord cu Pfizer
„Dacă îți pasă de România, nu te apuci să faci o rană și mai mare”: Miruță, despre procesul de suspendare a președintelui demarat de AUR
„Dacă îți pasă de România, nu te apuci să faci o rană și mai mare”: Miruță, despre procesul de suspendare a președintelui demarat de AUR
„Încrederea în PSD nu mai există”. Radu Miruță: „Nu putem bulversa din nou instituțiile statului”
„Încrederea în PSD nu mai există”. Radu Miruță: „Nu putem bulversa din nou instituțiile statului”
Sorina Matei
01 iul. 2026, 18:04, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cinci persoane au fost rănite miercuri, 1 iulie, la Salonic, în nordul  Greciei, în atacuri cu bombe artizanale care au vizat locuințele a trei lideri ai partidului de guvernământ de dreapta Noua Democrație (ND), a anunțat poliția.

Vezi galeria foto
5 poze

Cum s-a desfășurat atacul

Imagini Skai Grecia/ Atac

Imagini Skai Grecia/ Atac

Atacurile au avut loc în zori la locuințele președintelui comitetului executiv al ND, Zisis Ioakimovic, ale fostului deputat Savvas Anastasiades și ale fostului candidat al partidului, Afroditi Nestora, potrivit site-ului de știri Kathimerini.

În cel mai recent atac, cinci persoane au fost rănite, inclusiv Afroditi Nestora și părinții ei, care au fost duși la spital, în timp ce patru vehicule din garajul clădirii au fost arse, potrivit poliției.

Dispozitivele incendiare artizanale erau fabricate din butelii mici de butan (canistre de gaz), iar atacurile par să fi fost comise de aceiași indivizi, potrivit aceleiași surse.

„Evident, nu este o coincidență”

Poliția declară că strânge înregistrări video pentru a-i localiza și aresta pe autori.

Ancheta a fost predată  poliției antiteroriste . Purtătorul de cuvânt al guvernului, Pavlos Marinakis, a condamnat atacurile asupra postului de radio privat Skai și a cerut arestarea imediată a celor responsabili. El a declarat că atacurile, efectuate în zori și care au durat aproximativ 15 minute, au vizat membri ai partidului Noua Democrație.

„În mod clar, nu este o coincidență”, a remarcat el, adăugând că o anchetă a poliției este în curs de desfășurare. 

„Când arunci canistre de benzină în mașini și case… accepți posibilitatea ca oamenii să moară”, a declarat indignat Pavlos Marinakis.

Partidele de opoziție de stânga au condamnat, de asemenea, atacurile. Atacurile cu arme de foc ale unor grupuri mici de stânga sau anarhiste împotriva unor personalități politice, bănci sau companii sunt frecvente în Grecia, provocând pagube, dar rareori victime.

Kyriakos Mitsotakis: „Îi vom găsi pe cei care au comis acest act josnic și îi vom aduce în fața justiției”

Kyriakos Mitsotakis a vizitat astăzi răniții.

Violența nu își are locul într-o societate organizată. Cei care poartă mantaua luptelor sociale pentru a duce la bun sfârșit astfel de acțiuni nu sunt altceva decât niște infractori obișnuiți. Vor fi tratați ca atare.

Am considerat că este obligația mea, în calitate de prim-ministru și de președinte al ND, să fiu astăzi la Salonic și să vizitez conducerea noastră, care a fost victima unui atac criminal, laș, în această dimineață. În primul rând, în primul rând, să le mulțumesc medicilor și personalului medical de la Spitalul Ippokrateio pentru răniții pe care au avut grijă să-i trateze, dar și pentru îngrijirea pe care i-o acordă Afroditei, mamei și tatălui ei. Din păcate, mama ei este în stare critică și intubată. Cu toate acestea, ne dorim și sperăm ca totul să meargă bine.”

Aș dori să reiterez încă o dată că violența nu își are locul într-o societate organizată. Iar cei care poartă mantaua luptelor sociale pentru a duce la bun sfârșit astfel de acțiuni nu sunt altceva decât simpli criminali. Vor fi tratați ca atare. Am încredere deplină în poliția greacă și în autoritățile de urmărire penală. Îi vom găsi pe cei care au comis acest act josnic și îi vom aduce în fața justiției, astfel încât să poată fi judecați și să li se poată asuma toate responsabilitățile, așa cum se cuvine, într-un stat de drept”, a spus premierul grec.

Escaladare periculoasă

Imagini Skai Grecia/ Atac

Toate cele trei victime aparțin aceluiași nucleu politic regional al partidului Noua Democrație (ND): Zisis Ioakimovic (președintele comitetului executiv regional), Savvas Anastasiades (fost deputat) și Afroditi Nestora (fostă candidată a partidului).

Spre deosebire de atacurile anterioare din Grecia, care provocau doar pagube materiale, de această dată cinci persoane au fost rănite și spitalizate, una fiind în stare gravă. Printre răniți se numără și părinții fostei candidate Afroditi Nestora.

Poliția elenă și divizia antiteroristă suspectează grupări extremiste de stânga sau anarhiste. Grecia are un istoric lung de atacuri de intensitate scăzută comise de radicali împotriva politicienilor, băncilor și companiilor străine.

Partidul de centru-dreapta Noua Democrație (ND) guvernează Grecia și aplică măsuri stricte de ordine publică. Aceste măsuri atrag adesea reacții violente din partea facțiunilor de extremă stânga din Salonic și Atena.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Alertă meteo de ultimă oră! Furtuni, grindină și vijelii în mai multe județe din România
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da