Cinci persoane au fost rănite miercuri, 1 iulie, la Salonic, în nordul Greciei, în atacuri cu bombe artizanale care au vizat locuințele a trei lideri ai partidului de guvernământ de dreapta Noua Democrație (ND), a anunțat poliția.

Cum s-a desfășurat atacul

Atacurile au avut loc în zori la locuințele președintelui comitetului executiv al ND, Zisis Ioakimovic, ale fostului deputat Savvas Anastasiades și ale fostului candidat al partidului, Afroditi Nestora, potrivit site-ului de știri Kathimerini.

În cel mai recent atac, cinci persoane au fost rănite, inclusiv Afroditi Nestora și părinții ei, care au fost duși la spital, în timp ce patru vehicule din garajul clădirii au fost arse, potrivit poliției.

Dispozitivele incendiare artizanale erau fabricate din butelii mici de butan (canistre de gaz), iar atacurile par să fi fost comise de aceiași indivizi, potrivit aceleiași surse.

„Evident, nu este o coincidență”

Poliția declară că strânge înregistrări video pentru a-i localiza și aresta pe autori.

Ancheta a fost predată poliției antiteroriste . Purtătorul de cuvânt al guvernului, Pavlos Marinakis, a condamnat atacurile asupra postului de radio privat Skai și a cerut arestarea imediată a celor responsabili. El a declarat că atacurile, efectuate în zori și care au durat aproximativ 15 minute, au vizat membri ai partidului Noua Democrație.

„În mod clar, nu este o coincidență”, a remarcat el, adăugând că o anchetă a poliției este în curs de desfășurare.

„Când arunci canistre de benzină în mașini și case… accepți posibilitatea ca oamenii să moară”, a declarat indignat Pavlos Marinakis.

Partidele de opoziție de stânga au condamnat, de asemenea, atacurile. Atacurile cu arme de foc ale unor grupuri mici de stânga sau anarhiste împotriva unor personalități politice, bănci sau companii sunt frecvente în Grecia, provocând pagube, dar rareori victime.

Kyriakos Mitsotakis: „Îi vom găsi pe cei care au comis acest act josnic și îi vom aduce în fața justiției”

Kyriakos Mitsotakis a vizitat astăzi răniții.

„Violența nu își are locul într-o societate organizată. Cei care poartă mantaua luptelor sociale pentru a duce la bun sfârșit astfel de acțiuni nu sunt altceva decât niște infractori obișnuiți. Vor fi tratați ca atare.

Am considerat că este obligația mea, în calitate de prim-ministru și de președinte al ND, să fiu astăzi la Salonic și să vizitez conducerea noastră, care a fost victima unui atac criminal, laș, în această dimineață. În primul rând, în primul rând, să le mulțumesc medicilor și personalului medical de la Spitalul Ippokrateio pentru răniții pe care au avut grijă să-i trateze, dar și pentru îngrijirea pe care i-o acordă Afroditei, mamei și tatălui ei. Din păcate, mama ei este în stare critică și intubată. Cu toate acestea, ne dorim și sperăm ca totul să meargă bine.”

Aș dori să reiterez încă o dată că violența nu își are locul într-o societate organizată. Iar cei care poartă mantaua luptelor sociale pentru a duce la bun sfârșit astfel de acțiuni nu sunt altceva decât simpli criminali. Vor fi tratați ca atare. Am încredere deplină în poliția greacă și în autoritățile de urmărire penală. Îi vom găsi pe cei care au comis acest act josnic și îi vom aduce în fața justiției, astfel încât să poată fi judecați și să li se poată asuma toate responsabilitățile, așa cum se cuvine, într-un stat de drept”, a spus premierul grec.

Escaladare periculoasă

Toate cele trei victime aparțin aceluiași nucleu politic regional al partidului Noua Democrație (ND): Zisis Ioakimovic (președintele comitetului executiv regional), Savvas Anastasiades (fost deputat) și Afroditi Nestora (fostă candidată a partidului).

Spre deosebire de atacurile anterioare din Grecia, care provocau doar pagube materiale, de această dată cinci persoane au fost rănite și spitalizate, una fiind în stare gravă. Printre răniți se numără și părinții fostei candidate Afroditi Nestora.

Poliția elenă și divizia antiteroristă suspectează grupări extremiste de stânga sau anarhiste. Grecia are un istoric lung de atacuri de intensitate scăzută comise de radicali împotriva politicienilor, băncilor și companiilor străine.

Partidul de centru-dreapta Noua Democrație (ND) guvernează Grecia și aplică măsuri stricte de ordine publică. Aceste măsuri atrag adesea reacții violente din partea facțiunilor de extremă stânga din Salonic și Atena.