Iran: Fiii lui Ali Khamenei plâng în fața sicriului tatălui lor. Mojtaba este încă absent

Mai mulți înalți oficiali iranieni s-au adunat, duminică, la Grand Mosalla din Teheran, în a doua zi a funeraliilor naționale ale fostului lider suprem, potrivit AFP.

A fost rostită o rugăciune importantă în memoria fostului lider

Oficialii au fost prezenți pentru o rugăciune importantă în memoria lui Ali Khamenei.

În primele rânduri, alături de sicriu, se aflau președintele Massoud Pezeshkian și președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf. Șeful Gărzilor Revoluționare, Ahmad Vahidi, a făcut și el o apariție notabilă, arată sursa.

Mojtaba Khamenei, absent de la înmormântarea tatălui său

Imaginile difuzate de televiziunea de stat i-au arătat pe trei dintre fiii lui Ali Khamenei, Mostafa, Masoud și Meysam, în lacrimi în fața sicriului tatălui lor. Cu toate acestea, fiul său cel mic, Mojtaba Khamenei, încă nu a apărut în public.

El a fost desemnat să-i succeadă Liderului Suprem după moartea sa. Rănit în atacurile aeriene israeliano-americane, care l-au ucis pe Ali Khamenei pe 28 februarie, acesta a comunicat de atunci doar prin comunicate de presă, potrivit sursei.

Luni este programată o procesiune în Teheran

Sicriul fostului Lider Suprem al Republicii Islamice a fost îmbrăcat în steagul iranian și cu turbanul său negru. Sicriul va rămâne expus până duminică, înainte de o procesiune programată luni pe străzile Teheranului. Înmormântarea va continua apoi în mai multe orașe din Iran și din Irakul vecin, mai precizează sursa.