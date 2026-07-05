Șase sfere misterioase au apărut pe o plajă. Specialiștii suspectează că vin din spațiu

Cele șase obiecte solide, descoperite pe plaja Forrest Beach, la nord de orașul Townsville, sunt considerate posibile resturi spațiale. Agenția Spațială Australiană încearcă acum să stabilească de unde provin, potrivit BBC.

Echipe îmbrăcate în costume de protecție au fost văzute plasând sferele în containere speciale pentru materiale periculoase, sub supravegherea poliției, pe fondul temerilor că acestea ar putea conține substanțe periculoase.

Departamentul de Pompieri din Queensland a anunțat duminică faptul că în jurul obiectelor este menținută o zonă de excludere cu o rază de 50 de metri și le-a cerut persoanelor care descoperă obiecte suspecte în zonă să nu le atingă.

Instituția a precizat că cei care întâlnesc astfel de obiecte trebuie să se îndepărteze imediat și să contacteze serviciile de urgență.

În mediul online au apărut speculații potrivit cărora sferele ar putea fi rezervoare de combustibil pentru nave spațiale și, prin urmare, ar putea conține cantități reziduale de substanțe foarte inflamabile sau reactive.

„A stârnit cu siguranță puțină emoție”

Totuși, nu este clar din ce vehicul provin și nici cine este proprietarul acestuia.

Lisa Scobie, proprietara unui local din Forrest Beach, a declarat că locuitorii sunt curioși să afle originea obiectelor.

„Este foarte liniște aici și nu se întâmplă prea multe lucruri. Așa că toată această activitate suplimentară a stârnit cu siguranță puțină emoție”, a declarat ea pentru postul public australian ABC.

Nu este pentru prima dată când astfel de obiecte misterioase sunt descoperite pe litoral.

În 2023, India a confirmat că o cupolă metalică uriașă care a ajuns pe o plajă din vestul Australiei, în apropiere de Perth, provenea de la una dintre rachetele sale.

Ulterior, un purtător de cuvânt al agenției spațiale indiene a declarat pentru BBC că obiectul făcea parte dintr-o rachetă Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV).

Un obiect sferic asemănător celor descoperite în acest weekend a fost găsit și în 2011 într-o zonă izolată de câmpie din Namibia, în sudul Africii.

La acea vreme, experții au apreciat că era, cel mai probabil, un rezervor de combustibil care conținea hidrazină, un combustibil extrem de volatil utilizat de rachetele fără echipaj uman.