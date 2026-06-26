Australia își asigură prezența în 16-imile de finală de la Cupa Mondială 2026, după remiza albă cu Paraguay

Grație acestui rezultat, selecționata din Australia a încheiat grupa pe locul secund, în urma Statelor Unite ale Americii, și și-a asigurat prezența în faza eliminatorie a competiției. Australia va întâlni în șaisprezecimi ocupanta locului al doilea din Grupa G.

Paraguay a terminat pe poziția a treia, cu patru puncte, și este foarte aproape de calificarea în faza următoare din postura uneia dintre cele mai bune echipe clasate pe locul al treilea.

Meciul disputat pe San Francisco Bay Area Stadium a oferit puține faze spectaculoase, cele două echipe părând mulțumite cu rezultatul de egalitate, suficient pentru a-și atinge obiectivele. Australia a avut cele mai importante ocazii de gol, însă fără a reuși să îl învingă pe portarul paraguayan Gill.

Jackson Irvine a semnat prima oportunitate importantă încă din minutul 4, iar Volpato a încercat ulterior poarta cu un șut din afara careului, respins de goalkeeperul sud-american.

În partea secundă, Mauricio a avut cea mai bună șansă a Paraguayului, în timp ce australienii au mai amenințat poarta adversă prin Bos și Tete Yengi, fără succes.

În total, cele două formații au trimis doar șapte șuturi pe spațiul porții, niciunul dintre acestea nepunând în real pericol tabela de marcaj.

Paraguay a suferit și o pierdere importantă, fundașul Omar Alderete fiind înlocuit după ce a acuzat probleme la genunchi.

În celălalt meci al grupei, disputat la Los Angeles, Turcia, deja eliminată înaintea ultimei etape, a învins surprinzător Statele Unite cu scorul de 3-2. Americanii, însă, erau deja siguri de primul loc în grupă înaintea partidei.

Clasamentul Grupei D:

1. SUA – 6 puncte, 8-4 golaveraj

2. Australia – 4 puncte, 2-2

3. Paraguay – 4 puncte, 2-4

4. Turcia – 3 puncte, 3-5