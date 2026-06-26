Prima pagină » Sport » Australia își asigură prezența în 16-imile de finală de la Cupa Mondială 2026, după remiza albă cu Paraguay

Australia își asigură prezența în 16-imile de finală de la Cupa Mondială 2026, după remiza albă cu Paraguay

Australia s-a calificat în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a remizat cu Paraguay, scor 0-0, vineri, la Santa Clara, în ultima etapă a Grupei D.
Australia își asigură prezența în 16-imile de finală de la Cupa Mondială 2026, după remiza albă cu Paraguay
sursă foto: Ercin Erturk / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
26 iun. 2026, 07:25, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Grație acestui rezultat, selecționata din Australia a încheiat grupa pe locul secund, în urma Statelor Unite ale Americii, și și-a asigurat prezența în faza eliminatorie a competiției. Australia va întâlni în șaisprezecimi ocupanta locului al doilea din Grupa G.

Paraguay a terminat pe poziția a treia, cu patru puncte, și este foarte aproape de calificarea în faza următoare din postura uneia dintre cele mai bune echipe clasate pe locul al treilea.

Meciul disputat pe San Francisco Bay Area Stadium a oferit puține faze spectaculoase, cele două echipe părând mulțumite cu rezultatul de egalitate, suficient pentru a-și atinge obiectivele. Australia a avut cele mai importante ocazii de gol, însă fără a reuși să îl învingă pe portarul paraguayan Gill.

Jackson Irvine a semnat prima oportunitate importantă încă din minutul 4, iar Volpato a încercat ulterior poarta cu un șut din afara careului, respins de goalkeeperul sud-american.

În partea secundă, Mauricio a avut cea mai bună șansă a Paraguayului, în timp ce australienii au mai amenințat poarta adversă prin Bos și Tete Yengi, fără succes.

În total, cele două formații au trimis doar șapte șuturi pe spațiul porții, niciunul dintre acestea nepunând în real pericol tabela de marcaj.

Paraguay a suferit și o pierdere importantă, fundașul Omar Alderete fiind înlocuit după ce a acuzat probleme la genunchi.

În celălalt meci al grupei, disputat la Los Angeles, Turcia, deja eliminată înaintea ultimei etape, a învins surprinzător Statele Unite cu scorul de 3-2. Americanii, însă, erau deja siguri de primul loc în grupă înaintea partidei.

Clasamentul Grupei D:

1. SUA – 6 puncte, 8-4 golaveraj

2. Australia – 4 puncte, 2-2

3. Paraguay – 4 puncte, 2-4

4. Turcia – 3 puncte, 3-5

Recomandarea video

„Meduza morții:” ce se știe despre roiul de drone care ar fi doborât un F-15 al SUA în Iran
G4Media
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.ro
Unul dintre cei mai bogați interlopi din Argeș, căutat după ce i-a înfipt unui rival cuțitul în cap. Agresorul a făcut avere în SUA
Gandul
Surpriză de proporții! Câte zile de caniculă anunță meteorologii Accuweather pentru luna iulie, în România
Cancan
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport
Afaceri pe terenul statului cu mai puțin de 300 de lei lunar. Firma șefului RAZL Sulina a primit concesiunea unei suprafețe pe buza falezei Dunării
Libertatea
Cele 7 semne ale cancerului de prostată pe care bărbații nu trebuie să le ignore
CSID
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da