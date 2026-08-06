„Slujba mea este plictisitoare”. Mesajul trimis de un politician în timpul unei ședințe a declanșat un scandal uriaș

Mark Parton, liderul opoziției liberale din Teritoriul Capitalei Australiene, a admis că a trimis mesajul în timpul unei ședințe desfășurate luna trecută, după ce inițial respinsese în totalitate acuzațiile și le catalogase drept o încercare de discreditare. Potrivit presei australiene, citată de Euronews, mesajul conținea textul: „Și la naiba, slujba mea este plictisitoare. Vrei să facem schimb?”, însoțit de o fotografie realizată chiar în sala unde avea loc reuniunea.

A negat acuzațiile, apoi și-a schimbat poziția

Controversa a izbucnit după apariția unei plângeri în care se susținea că mesajul ar fi fost trimis unei lucrătoare sexuale. Parton a negat această afirmație și, ulterior, a recunoscut doar existența mesajului, insistând că destinatarul nu era persoana indicată în plângere. Politicianul a refuzat să dezvăluie cui i-a fost trimis mesajul, argumentând că acesta făcea parte din corespondența sa privată.

„Mulți oameni trimit mesaje în timpul ședințelor”

În fața jurnaliștilor, Mark Parton și-a apărat gestul, spunând că astfel de schimburi de mesaje sunt frecvente în timpul zilelor de lucru din parlament și că ele nu îl împiedică să își exercite atribuțiile. El a afirmat că mesajele private nu sunt destinate spațiului public și a descris stilul său de comunicare drept unul spontan și ironic. Totodată, politicianul a remarcat că audierile privind bugetul sunt considerate de multe persoane drept „destul de plictisitoare”, sugerând că mesajul reflecta doar o reacție informală la atmosfera din ședință.

Plângerea a fost respinsă

Autoritățile au respins plângerea depusă împotriva lui Parton, iar politicianul a anunțat că a sesizat poliția, susținând că este victima unei campanii de hărțuire. Biroul său a transmis presei înregistrarea conferinței de presă în care acesta și-a prezentat explicațiile, încercând să închidă controversa.