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Vicepreședintele SUA, JD Vance, spune că negocierile de pace cu Iranul vor fi complicate

În timp ce Iranul neagă orice discuții cu Statele Unite, vicepreședintele american JD Vance a declarat că negocierile de pace cu Iranul vor fi dificile și vor dura ceva timp.
Vicepreședintele SUA, JD Vance, spune că negocierile de pace cu Iranul vor fi complicate
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
06 aug. 2026, 11:15, Știri externe
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Vance a adăugat că „iranienii sunt un popor extraordinar de dificil”, cu „un sistem fracturat”, relatează CNN.

În timpul unui interviu acordat Fox News miercuri seara, Vance a spus: „Sarcina noastră este să trecem prin asta și să obținem cel mai bun rezultat pentru poporul american, dar și pentru președintele Statelor Unite”.  „Aceste prețuri la petrol vor scădea și vor rămâne scăzute. Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară, iar Statele Unite vor fi într-o poziție mai puternică.”

„Dar suntem cam în mijlocul jocului și cred că oamenii încearcă să judece cum va decurge exact acest lucru”, a spus Vance.

Miercuri, ministrul adjunct de externe iranian, Kazem Gharibabadi, a declarat că Iranul nu a decis încă dacă va continua implementarea memorandumului de înțelegere semnat anterior între SUA și Iran.

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