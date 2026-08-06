SUA solicită extrădarea liderului unei biserici filipineze acuzat de infracțiuni sexuale și fraudă

Cererea SUA de extrădare a lui Apollo Carreon Quiboloy a fost trimisă Departamentului de Justiție din Manila prin intermediul Departamentului de Afaceri Externe al Filipinelor în iulie, potrivit AP.

Cererea are nevoie de aprobarea a două instanțe filipineze, care îl judecă pe fostul teleevanghelist reținut pentru acuzații de trafic de persoane și abuz asupra copiilor, potrivit unor oficiali de rang înalt care au vorbit sub condiția anonimatului.

Suspecții de infracțiuni din Filipine trebuie să își termine procesele și să își ispășească pedepsele dacă sunt condamnați înainte de extrădare. Cu toate acestea, oficialii judiciari filipinezi pot solicita unei instanțe naționale să permită predarea temporară a unui suspect unei instanțe străine pentru a fi judecat înainte de soluționarea cazurilor lor filipineze în temeiul tratatului de extrădare din 1994, semnat de Washington și Manila.

Unul dintre cei mai influenți lideri religioși din Filipine, implicat în politică

Quiboloy, în vârstă de 76 de ani, conduce biserica Împărăția lui Isus Hristos, care a fost fondată în 1985 în sudul orașului Davao și susține că are mulți adepți în Filipine și în străinătate, inclusiv în SUA.

În perioada sa de glorie, Quiboloy a fost unul dintre cei mai influenți lideri religioși din Filipine și considerat un factor decisiv în politică. A fost consilier spiritual pentru la fel de controversatul Duterte , care a preluat funcția în iunie 2016.

Duterte a fost arestat anul trecut la Manila în baza unui mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională și de atunci a fost reținut în Olanda, unde va fi judecat pentru presupuse crime împotriva umanității. Acuzațiile provin din uciderea unui număr mare de suspecți de consum de droguri, în mare parte săraci, în cadrul represiunilor sale antidrog, care au alarmat guvernele occidentale și grupurile pentru drepturile omului.

Quiboloy pretinde că este „fiul numit al lui Dumnezeu” și a făcut afirmații scandaloase care au stârnit întrebări despre caracterul său, dar l-au făcut îndrăgit de adepții săi. El a susținut odată că a oprit un cutremur major care a lovit sudul Filipinelor.

În 2024, Quiboloy s-a ascuns după ce o instanță filipineză a ordonat arestarea sa împreună cu alte câteva persoane pentru presupuse abuzuri sexuale și asupra copiilor și trafic de persoane, a declarat poliția. Senatul filipinez a ordonat separat arestarea lui Quiboloy la acea vreme pentru refuzul de a se prezenta la audieri publice cu privire la presupusele sale infracțiuni.

Predicatorul a negat acuzațiile, spunând că acestea au fost fabricate de critici și foști membri care au fost înlăturați din grupul său religios.

Quiboloy și alte patru persoane acuzate s-au predat în septembrie 2024, după ce aproximativ 2.000 de polițiști au efectuat o razie într-un complex de 30 de hectare al grupului său religios, care includea o catedrală, un stadion, un hangar și o pistă de rulare care ducea la aeroportul internațional din Davao. De atunci, el a fost încarcerat.