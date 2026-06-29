Angajată a unei companii aeriene tailandeze, arestată în Australia pentru import de heroină

Tânăra în vârstă de 26 de ani se afla la serviciu la bordul unui zbor internațional când a sosit, joi, la Aeroportul din Melbourne. Ea a fost arestată după ce a stârnit suspiciuni în timpul controlului bagajelor, a precizat Poliția Federală Australiană într-un comunicat, citat de Associated Press.

Potrivit autorităților, în urma unei radiografii, dar și examinărilor suplimentare, femeia avea ascunsă în căptușeala celor 12 genți de mână o pulbere albă. Testul inițial ar fi indicat un rezultat pozitiv pentru heroină.

Potrivit comunicatului, valoarea cantității a fost estimată la aproximativ 500.000 de dolari australieni, echivalentul a 302.545 de euro.

Femeia a fost acuzată de importul și deținerea drogului, infracțiuni pentru care se aplică o pedeapsă maximă de 25 de ani de închisoare, a precizat poliția, adăugând că aceasta va compărea în fața unui tribunal din Melbourne în luna septembrie.

Poliția australiană nu a dezvăluit numele femeii sau compania aeriană pentru care lucrează, însă compania aeriană națională a Thailandei, Thai Airways, a declarat luni într-un comunicat că una dintre angajatele sale a fost reținută în Melbourne și că cooperează cu autoritățile.

Compania aeriană a precizat că va „lua măsuri decisive” în cazul unei abateri.

„Angajaților le este strict interzis să dețină, să importe, să transporte sau să fie implicați în activități legate de narcotice sau orice substanțe ilegale sau obiecte de orice fel”, se arată în comunicat.