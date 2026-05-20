Fost premier al Spaniei, anchetat penal într-un dosar privind salvarea unei companii aeriene cu 53 de milioane de euro

Judecătorii de la Audiencia Nacional îl suspectează pe Zapatero de trafic de influență și alte infracțiuni legate de acordarea unui ajutor de stat de 53 de milioane de euro aprobat în 2021. Fostul premier urmează să se prezinte în fața instanței pe 2 iunie.

Potrivit publicației The Guardian, este pentru prima dată când un fost prim-ministru spaniol este plasat oficial sub investigație penală. Ancheta vizează modul în care compania Plus Ultra a folosit fondurile publice primite în perioada pandemiei. Procurorii suspectează că banii ar fi fost utilizați inclusiv pentru spălare de fonduri provenite din Venezuela, prin rețele financiare din Franța, Elveția și Spania. Judecătorul de caz susține că Zapatero ar fi coordonat „o structură ierarhică de trafic de influență” menită să genereze beneficii economice pentru terți, în special pentru compania aeriană.

Percheziții și acuzații de influență politică

Marți, poliția spaniolă a efectuat percheziții la biroul lui Zapatero și la sediile altor trei companii implicate în anchetă. Într-un mesaj video publicat după anunțul instanței, fostul premier a respins toate acuzațiile și a declarat că întreaga sa activitate publică și privată „a respectat întotdeauna legea”.

Zapatero a susținut că nu a avut nicio implicare în acordarea ajutorului financiar pentru Plus Ultra și că nu a primit niciun comision din această operațiune. Totuși, el a recunoscut anterior că a realizat activități de consultanță pentru omul de afaceri Julio Martínez Martínez, apropiat al companiei și arestat în decembrie anul trecut de procurorii anticorupție.

Un nou scandal pentru socialiștii spanioli

Dosarul apare într-un moment extrem de sensibil pentru actualul premier socialist Pedro Sánchez, al cărui guvern este afectat de mai multe scandaluri de corupție. Soția premierului, Begoña Gómez, este anchetată pentru presupuse fapte de corupție, trafic de influență și deturnare de fonduri, iar fratele premierului, David Sánchez, urmează să fie judecat într-un alt dosar de trafic de influență. În paralel, fostul ministru al Transporturilor, José Luis Ábalos, este judecat într-un dosar privind presupuse comisioane ilegale legate de contracte pentru echipamente sanitare în pandemie.

Socialiștii îl apără pe Zapatero

Partidul Socialist Spaniol a reacționat rapid, transmițând un mesaj de susținere pentru fostul premier. Formațiunea l-a descris pe Zapatero drept un lider care a extins drepturile sociale și egalitatea în Spania și a acuzat dreapta și extrema dreaptă că „nu i-au iertat niciodată aceste reforme”. În schimb, opoziția conservatoare din Partidul Popular a afirmat că „legătura dintre ultimii doi premieri socialiști ai Spaniei este corupția” și a cerut încheierea „acestei indecențe politice”.