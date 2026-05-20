Cei 430 de membri ai noii „flotile din Gaza” au fost transferați în Israel

Flotila Global Sumud, compusă din aproximativ cincizeci de ambarcațiuni, a anunțat că forțele israeliene abordau navele. „Ocupația israeliană a interceptat din nou ilegal și violent flotila noastră internațională de nave umanitare și a răpit voluntarii noștri”, a denunțat ulterior flotila pe X, cerând „eliberarea rapidă a activiștilor și încetarea blocadei din Gaza”, potrivit Le Figaro.

Aceasta este a treia încercare într-un an de a rupe blocada israeliană impusă Fâșiei Gaza, devastată de război și confruntată cu lipsuri grave de la începutul conflictului, care a început în octombrie 2023 cu un atac fără precedent al mișcării islamiste palestiniene Hamas împotriva Israelului. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a confirmat interceptarea ambarcațiunilor, denunțând un plan „rău intenționat” .

„Desfășurați această operațiune cu un succes remarcabil… Continuați până la capăt”, i-a spus liderul comandantului naval israelian responsabil de manevră, potrivit unui comunicat al biroului său care a publicat un fragment din conversație. Mai devreme, luni, Ministerul de Externe avertizase că „nu va permite nicio încălcare a blocadei navale legale impuse asupra Gazei”.