Prima pagină » Știri externe » Cei 430 de membri ai noii „flotile din Gaza” au fost transferați în Israel

Cei 430 de membri ai noii „flotile din Gaza” au fost transferați în Israel

Cei 430 de membri ai „flotilei din Gaza” interceptați luni în largul coastei Ciprului de marina israeliană se află în drum spre Israel, a anunțat Ministerul israelian de Externe marți seară. „Toți cei 430 de activiști au fost transferați la bordul navelor israeliene și se îndreaptă spre Israel, unde se vor putea întâlni cu reprezentanții lor consulari”, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului.
Cei 430 de membri ai noii „flotile din Gaza” au fost transferați în Israel
Sursa: Hepta
Laurențiu Marinov
20 mai 2026, 08:42, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Flotila Global Sumud, compusă din aproximativ cincizeci de ambarcațiuni, a anunțat că forțele israeliene abordau navele. „Ocupația israeliană a interceptat din nou ilegal și violent flotila noastră internațională de nave umanitare și a răpit voluntarii noștri”, a denunțat ulterior flotila pe X, cerând „eliberarea rapidă a activiștilor și încetarea blocadei din Gaza”, potrivit Le Figaro.

Aceasta este a treia încercare într-un an de a rupe blocada israeliană impusă Fâșiei Gaza, devastată de război și confruntată cu lipsuri grave de la începutul conflictului, care a început în octombrie 2023 cu un atac fără precedent al mișcării islamiste palestiniene Hamas împotriva Israelului. Prim-ministrul israelian  Benjamin Netanyahu a confirmat interceptarea ambarcațiunilor, denunțând un plan „rău intenționat” .

„Desfășurați această operațiune cu un succes remarcabil… Continuați până la capăt”, i-a spus liderul comandantului naval israelian responsabil de manevră, potrivit unui comunicat al biroului său care a publicat un fragment din conversație. Mai devreme, luni, Ministerul de Externe avertizase că „nu va permite nicio încălcare a blocadei navale legale impuse asupra Gazei”.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
Putin și Xi deschid summitul de la Beijing după vizita lui Trump în China: Conducta „Puterea Siberiei 2” și războiul din Ucraina, printre temele-cheie
Gandul
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Detalii din dosarul proxeneților români care au forțat tinere cu probleme psihice să se prostitueze într-un club din Viena, Austria. Victimă: banii erau ascunși într-un seif din Buzău
Libertatea
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
CSID
Rovinieta se scumpește cu aproape 100 de lei pentru mașinile vechi. Ce normă de poluare scapă de majorare?
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia