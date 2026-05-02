Spania și Brazilia condamnă răpirea a doi activiști ai flotilei din Gaza de către Israel

Spania și Brazilia au condamnat vineri „în termenii cei mai duri” răpirea a doi dintre cetățenii lor în apele internaționale de către Israel, în ceea ce ei „numesc o acțiune flagrant ilegală”.
Laura Buciu
02 mai 2026, 07:40, Știri externe

Într-o declarație comună, guvernele Spaniei și Braziliei au transmis că ambii activiști se aflau la bordul navelor flotilei Sumud, care au fost interceptate de forțele israeliene în apele internaționale și nu au fost eliberați „când navele au fost confiscate și nici după debarcarea ulterioară a pasagerilor și echipajului pe insula Creta”.

„Această acțiune flagrant ilegală a autorităților israeliene în afara jurisdicției lor constituie o încălcare a dreptului internațional, care poate fi invocată în fața instanțelor internaționale și poate constitui o infracțiune în temeiul legislației noastre naționale respective”, a avertizat declarația comună, citată de Anadolu.

Guvernele Spaniei și Braziliei au cerut guvernului israelian să-și returneze imediat cetățenii cu garanții depline de siguranță și să li se acorde acces consular imediat pentru asistență și protecție.

Flotila de ajutor umanitar a fost atacată joi

Flotila de ajutor umanitar Global Sumud a fost atacată joi în apropierea insulei grecești, la aproximativ 600 de mile marine de destinația sa, enclava Gaza devastată de bombardamente.

Primele nave ale flotilei, care transportau ajutoare umanitare, au plecat din Barcelona pe 12 aprilie, în timp ce flota principală a plecat de pe insula italiană Sicilia pe 26 aprilie, cu scopul de a rupe blocada israeliană asupra Gazei, care durează de ani.

Armata israeliană a lansat o ofensivă brutală de doi ani asupra Gazei în octombrie 2023, ucigând peste 72.000 de oameni, rănind peste 172.000 și provocând distrugeri masive în teritoriul asediat.

