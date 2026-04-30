Navele spre Gaza, înconjurate de marina israeliană. „S-a pierdut contactul cu mai multe ambarcațiuni”

Potrivit Flotilei Globale Sumud – un grup de peste 50 de nave plecate din Franța, Spania și Italia – forțele navale israeliene au interceptat convoiul și au transmis amenințări, iar unele ambarcațiuni ar fi fost oprite și abordate.

Organizația susține că militarii israelieni au folosit lasere și arme de asalt și au ordonat participanților să stea adunați și să îngenuncheze.

„S-a pierdut contactul cu 11 nave”

Într-un mesaj publicat pe platforma X, preluat de Le Figaro, coordonatorii flotilei au transmis că „s-a pierdut contactul cu 11 nave”.

„Navele noastre au fost abordate de ambarcațiuni militare care s-au identificat ca aparținând Israelului”, a precizat organizația, adăugând că persoanele aflate la bord au fost „amenințate cu lasere și arme de asalt semi-automate” și li s-a ordonat „să se adune în partea din față a navelor și să se așeze în genunchi”.

Potrivit sistemelor de monitorizare ale organizației, flotila se află în prezent în largul coastelor Greciei, la vest de insula Creta.

Misiuni similare, oprite anterior

Inițiativa face parte dintr-o serie de acțiuni maritime care contestă blocada impusă de Israel asupra Fâșiei Gaza din 2007. La începutul lunii octombrie 2025, o misiune similară a fost interceptată de forțele israeliene în apropierea coastelor Egiptului și Gazei, iar participanții au fost reținuți și ulterior expulzați.

Două decenii de restricții pentru populația din Gaza

Israelul menține de aproape două decenii blocada asupra Fâșiei Gaza, teritoriu controlat de Hamas, în conflictul cu mișcarea islamistă palestiniană.

Măsura presupune restricții asupra circulației persoanelor și a bunurilor, inclusiv limitarea accesului pe mare și control strict al punctelor de trecere terestre. Autoritățile israeliene susțin că blocada are rol de securitate, în contextul confruntărilor și atacurilor din zonă.

În schimb, Organizația Națiunilor Unite și alte organizații umanitare internaționale, alături de numeroase ONG-uri, au criticat în mod repetat blocada, avertizând că restricțiile afectează grav accesul la alimente, medicamente și alte bunuri esențiale și contribuie la agravarea crizei umanitare din Fâșia Gaza.