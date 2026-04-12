Flotila de ajutor pentru Fâșia Gaza își propune să rupă blocada israeliană

O nouă inițiativă internațională de sprijin pentru populația din Fâșia Gaza a fost lansată din Barcelona, unde mai multe nave încărcate cu ajutoare se pregătesc să plece spre regiune, scrie Reuters.

Scopul real al acțiunii este livrarea de produse și contestarea restricțiilor impuse de Israel.

Aproximativ 30 de ambarcațiuni fac parte din această flotilă, organizată sub numele de Global Sumud. Navele transportă echipamente medicale și alte bunuri necesare pentru civilii afectați de conflict.

Aceeași sursă a explicat că alte vase ar putea să se alăture pe traseu, pe măsură ce convoiul înaintează spre zona palestiniană.

Inițiativa vine după o tentativă similară care a avut loc anul trecut, când forțele israeliene au blocat accesul unui număr mai mare de nave și au reținut sute de activiști, printre care și pe activista Greta Thunberg.

Organizatorii acestei acțiuni spun că situația umanitară rămâne destul de critică pentru cei peste două milioane de locuitori din Gaza.

Deși autoritățile israeliene resping acuzațiile că ar limita accesul ajutoarelor, organizațiile internaționale susțin că resursele care ajung în teritoriu nu sunt suficiente.

Actorul Liam Cunningham, susținător al inițiativei, a criticat lipsa de implicare a statelor.

„Fiecare kilogram de ajutoare care se află pe aceste nave este un eșec, deoarece toți acești oameni de pe aceste nave care își oferă timpul pentru a-și ajuta semenii fac ceea ce guvernele lor sunt obligate prin lege să facă.”, a declarat Cunningham.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, chiar și în timpul conflictelor armate, accesul la îngrijiri medicale trebuie garantat conform dreptului internațional.

Unul dintre organizatorii flotilei, activistul palestinian Saif Abukeshak, a oferit declarații despre obiectivul principal al misiunii.

„Aceasta este o misiune care își propune să deschidă un coridor umanitar, astfel încât organizațiile care furnizează ajutoare să poată ajunge”, a afirmat acesta.

Participanți la acțiunea precedentă au confirmat că au existat condiții dificile în timpul detenției lor după intervenția armatei israeliene. Aceste acuzații au fost respinse de autoritățile de la Tel Aviv.

Noua flotilă a pornit în aceasta perioadă, când accesul ajutoarelor rămâne o problemă majoră, iar rezultatul acestei misiuni este încă incert.