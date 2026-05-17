Atacurile de duminică asupra Fâșiei Gaza crește numărul victimelor

Numărul persoanelor ucise în atacurile israeliene asupra Fâșiei Gaza duminică a crescut la opt, potrivit agenției de presă Reuters.

Oficialii din domeniul sănătății raportaseră anterior că cinci persoane au fost ucise în incidente produse în întreaga regiune.

Niciun comentariu din partea armatei israeliene

Surse medicale oficiale au informat acum agenția de presă că încă trei persoane au fost ucise în Gaza – una – într-un incident de împușcare în Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza, și alte două într-un atac aerian israelian în apropierea unei brutării din Deir al-Balah, în centrul Gazei.

Armata israeliană nu a comentat imediat cu privire la aceste incidente.