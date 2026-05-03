Ocupația israeliană a Fâșiei Gaza se extinde la 59% în ciuda armistițiului – raport

Înainte de armistițiul din octombrie 2025, Israelul ocupa 53% din fâșie, potrivit postului radio citat de Anadolu.

La rândul său, gruparea palestiniană Hamas a transmis că armata israeliană ocupă peste 60% din enclava de coastă.

Înalți oficiali militari israelieni „făceau presiuni pentru reluarea luptelor în Gaza și consideră că cel mai bun moment pentru a învinge Hamas este acum”, conform Radiodifuziunii Armatei Israeliene.

Postul de radio a relatat, de asemenea, pregătiri militare pentru o posibilă reluare a luptelor, menționând că armata a redus forțele din sudul Libanului și a redistribuit brigăzi regulate în Gaza și Cisiordania.

A mai transmis și că comandamentul sudic a finalizat planurile operaționale și este gata să reia luptele dacă i se ordonă de către conducerea politică.

Raportul vine pe fondul încălcărilor continue ale armistițiului de către Israel în Fâșia Gaza, precum și al atacurilor din Cisiordania.

Armistițiul avea scopul de a pune capăt unui atac israelian de doi ani asupra Gazei, care a lăsat peste 72.000 de morți și 172.000 de răniți și a distrus 90% din infrastructura civilă.