Trei persoane au fost ucise în urma unui atac aerian israelian în Gaza

„Trei persoane au fost ucise într-un atac israelian la miezul nopții la nord-vest de Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza”, a transmis Apărarea Civilă, prin vocea purtătorului de cuvânt, Mahmoud Bassal, citat de AFP.

De la începutul războiului cauzat de atacul din 7 octombrie 2023 al grupării militante Hamas, bilanțul total al victimelor a ajuns la cel puțin 72.549 de morți, majoritatea civili, anunță autoritățile sanitare din regiune.

Dintre aceștia, 770 de palestinieni au fost uciși după intrarea în vigoare a armistițiului din 10 octombrie.

Conform UN Women, peste jumătate dintre victime, aproape 38.000, sunt femei și fete, ceea ce înseamnă o medie de cel puțin 47 de decese zilnice în această categorie.

În plus, la începutul lunii aprilie, doi șoferi care lucrau pentru UNICEF au fost uciși în nordul Fâșiei Gaza.