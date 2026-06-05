Xi Jinping va merge în Coreea de Nord săptămâna viitoare în prima sa vizită din ultimii 7 ani

Liderul chinez Xi Jinping va vizita Coreea de Nord săptămâna viitoare, în prima sa călătorie în țară din 2019, potrivit AP.

Xi va merge în Coreea de Nord pentru a-și consolida legăturile strânse cu vecinul său înarmat cu arme nucleare.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un Kim s-a apropiat din nou de China, fiind cel mai mare partener comercial și furnizor de ajutor al Nordului, în ultimul an.

China vrea să își reafirme influența asupra Phenianului

„Coreea de Nord construiește legături mai strânse cu Rusia. China încearcă să folosească vizita lui Xi pentru a-și reafirma influența asupra Phenianului. De asemenea, vrea să își protejeze interesele strategice în Asia de Nord-Est”, a declarat William Yang, analist la International Crisis Group, potrivit sursei.

Vizita de stat a liderului chinez va dura de luni până marți. Călătoria va avea loc la doar câteva săptămâni după ce Xi i-a găzduit pe președintele american Donald Trump și pe președintele rus Vladimir Putin, unul după altul, la Beijing.

De asemenea, anunțul călătoriei a venit la o zi după ce Coreea de Nord a dezvăluit o nouă instalație pentru producerea ingredientelor pentru bombe nucleare. Armata Coreei de Sud a evaluat noua instalație nucleară drept o instalație de îmbogățire a uraniului.

Liderul nord-coreean a declarat consolidarea forțelor nucleare

Kim a anunțat planuri de consolidare a forțelor nucleare ale țării „într-un ritm exponențial”. Experții spun că dezvăluirea centralei implică faptul că liderul nord-coreean era dornic să consolideze statutul țării sale ca stat deținător de arme nucleare, înainte de vizita lui Xi.

Xi și Kim s-au întâlnit la Beijing în septembrie și au promis sprijin reciproc și o cooperare sporită. Kim s-a aflat în capitala Chinei pentru a participa la o paradă militară chineză. La eveniment au participat și alți lideri străini, inclusiv Putin, mai arată sursa.

Liderul chinez și-a redus drastic călătoriile internaționale de la pandemia de COVID-19. Ultima sa călătorie în străinătate a fost în Coreea de Sud toamna trecută. Atunci, a călătorit pentru summitul de Cooperare Economică Asia-Pacific, unde a discutat cu Trump.