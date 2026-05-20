Prima pagină » Știrile zilei » Putin și Trump se vor întâlni în China. Ginerele lui Trump, o nouă vizită așteptată la Kremlin

Consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, a vorbit miercuri despre o nouă întâlnire între liderii rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, în cadrul summitului APEC din China.
Sorina Matei
20 mai 2026, 12:49, Știri externe
Liderii SUA și Rusiei se vor întâlni în China. Confirmarea vine din partea consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, care a vorbit astăzi despre o nouă întâlnire între liderii rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, în cadrul summitului APEC din China.

Ușakov a spus că vizita lui Putin la summitul APEC a fost confirmată.

„Cred că, în orice caz, dacă ambii lideri se află în China, probabil se vor intersecta și vor avea un fel de întâlnire. Până acum, acest lucru a fost convenit abia astăzi, dar din moment ce o astfel de perspectivă există, este puțin probabil ca cineva să o refuze”, a spus Ușakov, comentând posibilitatea unei întâlniri Putin-Trump în China.

Vorbind despre alte perspective pentru întâlniri ruso-americane, diplomatul a remarcat: „În acest moment nu există nicio discuție despre întâlniri la nivel înalt”

Summitul liderilor APEC din China se va desfășura în perioada 18-19 noiembrie 2026, în orașul Shenzhen. Evenimentul marchează a treia oară când China găzduiește această reuniune. Tema oficială a Summitului este „Construirea unei comunități Asia-Pacific pentru a prospera împreună” (Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together).

La Summit, sunt așteptați liderii celor 21 de state membre, inclusiv președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele Rusiei, Vladimir Putin. Ediția summitului se concentrează pe facilitarea comerțului, integrarea regională și noile ordini strategice din Indo-Pacific.

Până la Summitul din China, Ușakov a declarat că Rusia așteaptă vizita lui Steve Witkoff și Jared Kushner în săptămânile următoare la Kremlin.

