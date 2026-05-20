Acord istoric în SUA: Donald Trump primește imunitate fiscală permanentă din partea fiscului american

Departamentul de Justiție al SUA a emis marți un document oficial prin care interzice permanent fiscului american (IRS) să mai efectueze vreun audit sau să urmărească vreo pretenție legală privind taxele trecute ale președintelui Donald Trump, ale familiei sale și ale companiilor afiliate.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Petre Apostol
20 mai 2026, 05:06, Știri externe
Ordinul extinde înțelegerea istorică prin care Donald Trump a acceptat luni să renunțe la procesul de 10 miliarde de dolari intentat împotriva fiscului american din cauza scurgerii ilegale în presă a datelor sale fiscale.

Documentul de o singură pagină, publicat marți și semnat de procurorul general interimar Todd Blanche, stipulează explicit că guvernului SUA îi este „interzis pentru totdeauna” să verifice declarațiile depuse de președinte înainte de data înțelegerii, precum și orice aspecte „care au fost ridicate sau ar fi putut fi ridicate” în legătură cu auditurile existente.

Un precedent controversat și un fond de miliarde de dolari

Această mișcare radicală, catalogată ca o utilizare extraordinară a puterii executive, oferă lui Trump și apropiaților săi o imunitate fiscală totală pentru toate problemele financiare aflate în derulare.

Ca parte a aceluiași compromis de renunțare la litigiu, Departamentul de Justiție a creat un fond guvernamental de 1,776 miliarde de dolari. Banii sunt destinați compensării persoanelor care susțin că au fost țintele unor investigații sau urmăriri penale abuzive, motivate politic, în timpul fostei administrații Biden.

Anunțul a declanșat un val masiv de critici din partea parlamentarilor democrați și a organizațiilor de monitorizare a eticii guvernamentale, care au acuzat administrația de abuz de putere.

Procurorul general interimar Todd Blanche a apărat decizia, argumentând că stingerea unui litigiu de o asemenea magnitudine nu ar fi avut sens dacă oricare dintre părți ar fi putut relua ostilitățile a doua zi.

