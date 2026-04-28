Departamentul de Justiție îl pune sub acuzare pentru a doua oară pe fostul director FBI, James Comey

Acuzațiile specifice nu au fost imediat clare, scrie CNN.

Președintele Donald Trump a insistat mult timp ca adversarii săi politici să fie acuzați, inclusiv fostul director FBI, pe care îl considera un jucător cheie în presupusul efort de a „înarma” sistemul judiciar împotriva sa.

În septembrie anul trecut, Departamentul de Justiție a adus pentru prima dată acuzații împotriva lui Comey, acuzându-l că a mințit Congresul în legătură cu scurgeri de informații către presă. Cazul a fost clasat la sfârșitul anului trecut de un judecător federal care a constatat că procurorul interimar al SUA pentru Districtul Estic al Virginiei a fost numit în mod necorespunzător, evitând aprobarea Senatului.

Avocații lui Comey au refuzat să comenteze această situație.

Efortul pare să fi fost revigorat de procurorul general interimar Todd Blanche, care a accelerat ritmul de a intenta cazuri pentru care președintele a luptat public de când a fost ales pentru acest rol.

Fostul director a căzut în dizgrație în fața lui Trump înainte de a fi ales președinte pentru prima dată, deoarece agenția lui Comey a investigat campania lui Trump și legăturile sale cu Rusia. Comey a fost concediat în lunile de după inaugurare.

De la demitere, Comey a devenit un critic înfocat al lui Trump și un inamic cheie al republicanilor de la Casa Albă și de la Capitoliu.