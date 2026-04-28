Departamentul de Justiție îl pune sub acuzare pentru a doua oară pe fostul director FBI, James Comey

Fostul director FBI, James Comey, a fost pus sub acuzare pentru a doua oară de Departamentul de Justiție al lui Trump, au declarat pentru CNN două surse familiare cu acesta.
Foto: Mediafax/hepta
Laura Buciu
28 apr. 2026, 20:54, Știri externe

Acuzațiile specifice nu au fost imediat clare, scrie CNN.

Președintele Donald Trump a insistat mult timp ca adversarii săi politici să fie acuzați, inclusiv fostul director FBI, pe care îl considera un jucător cheie în presupusul efort de a „înarma” sistemul judiciar împotriva sa.

În septembrie anul trecut, Departamentul de Justiție a adus pentru prima dată acuzații împotriva lui Comey, acuzându-l că a mințit Congresul în legătură cu scurgeri de informații către presă. Cazul a fost clasat la sfârșitul anului trecut de un judecător federal care a constatat că procurorul interimar al SUA pentru Districtul Estic al Virginiei a fost numit în mod necorespunzător, evitând aprobarea Senatului.

Avocații lui Comey au refuzat să comenteze această situație.

Efortul pare să fi fost revigorat de procurorul general interimar Todd Blanche, care a accelerat ritmul de a intenta cazuri pentru care președintele a luptat public de când a fost ales pentru acest rol.

Fostul director a căzut în dizgrație în fața lui Trump înainte de a fi ales președinte pentru prima dată, deoarece agenția lui Comey a investigat campania lui Trump și legăturile sale cu Rusia. Comey a fost concediat în lunile de după inaugurare.

De la demitere, Comey a devenit un critic înfocat al lui Trump și un inamic cheie al republicanilor de la Casa Albă și de la Capitoliu.

Recomandarea video

INVESTIGAȚIE | O firmă din holdingul Nordis a proiectat vila lui Sorin Grindeanu din Dumbrăvița
G4Media
Tudor Chirilă a scris o postare lungă în care se plânge și este dezamăgit de Nicușor Dan și de România. Lumea îl întreabă în comentarii dacă și-a plătit taxele
Gandul
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul Sănătății cere anchetă
Cancan
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport
Nicușor Dan: „Nu vom avea anticipate. Mă voi asigura că NU vom avea o guvernare PSD-AUR”
Libertatea
Valentina, femeia de 45 de ani, moartă după un lifting facial. A stat 10 zile în comă! Medicul care a operat-o a răbufnit: Acum să mă laud și eu un pic, am totuși o experiență
CSID
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Promotor