Iranul stabilește prețul păcii: 300 de miliarde de dolari, factura pentru reconstrucția țării

Acordul include și compensații pentru daunele provocate Iranului de „agresiunea americano-israeliană”, detaliile urmând să fie stabilite în cadrul negocierilor care ar urma să aibă loc în termen de 60 de zile de la semnarea înțelegerii.

Iranul cere despăgubiri și ridicarea sancțiunilor

Iranul susține că a obținut și garanții din partea unor state terțe în această privință. Potrivit agenției Anadolu, care citează agențiile iraniene IRNA și Mehr, SUA și aliații lor „ar urma să fie obligați să prezinte planuri pentru reconstrucția Iranului în valoare de cel puțin 300 de miliarde de dolari”.

Proiectul de acord prezentat cuprinde șapte puncte-cheie, de la programul nuclear și sancțiuni până la despăgubiri de război, active iraniene înghețate și redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Negocierile care ar urma semnării documentului, timp de două luni, s-ar concentra însă exclusiv asupra a trei subiecte: programul nuclear pașnic al Iranului, ridicarea sancțiunilor americane și despăgubirile pentru pagubele provocate de război.

Negocierile nucleare ar începe după semnarea acordului

În ceea ce privește programul nuclear, Iranul susține că nu și-ar asuma noi obligații prin acord, iar programul său nuclear pașnic ar rămâne neschimbat, relatează sursa citată. Eventualele negocieri nucleare ar începe doar după semnarea acordului și ar trebui să includă discuții privind dreptul Teheranului de a îmbogăți uraniu și de a păstra materialele deja îmbogățite ca parte a unui acord final.

Acces la activele înghețate

Înțelegerea mai prevede deblocarea imediată a unei părți din activele iraniene înghețate, restul fondurilor urmând să fie eliberate gradual pe parcursul negocierilor ulterioare. De asemenea, 24 de miliarde de dolari din activele iraniene înghețate ar urma să fie eliberate în perioada negocierilor de 60 de zile, jumătate din sumă urmând să fie disponibilă înainte de începerea negocierilor finale.

În privința sancțiunilor, documentul prevede ridicarea restricțiilor americane și a măsurilor internaționale impuse Iranului. Totodată, este cerută suspendarea celor care vizează petrolul iranian, produsele petrochimice și derivații acestora, acces deplin la resursele financiare ale țării și eliminarea măsurilor americane primare și secundare.

Iranul ar păstra controlul asupra Strâmtorii Ormuz

Proiectul de acord include și prevederi privind Strâmtoarea Ormuz. Potrivit versiunii iraniene, strâmtoarea ar urma să fie redeschisă, însă Iranul nu va renunța la autoritatea asupra acesteia și nu va acorda Statelor Unite niciun rol în administrarea viitoare a căii maritime.

Securitatea și navigația ar urma să fie gestionate de statele riverane din regiune, iar viitoarele aranjamente să fie discutate direct între Iran și Oman.

Proiectul exclude, de asemenea, programul iranian de rachete din viitoarele negocieri.

Trump respinge versiunea Iranului

Statele Unite contestă însă termenii prezentați de Iran. Potrivit Reuters, Donald Trump a declarat vineri că detaliile făcute publice de Teheran despre acord nu reflectă ceea ce a fost convenit între părți, după ce joi afirmase că renunță la noi atacuri asupra Iranului deoarece a fost încheiat un acord.

„Termenii pe care i-a divulgat Iranul (…) nu au nimic de-a face cu termenii care au fost conveniți în scris”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social. „Ceea ce au spus ei, inclusiv declarația lor slabă și patetică despre existența unui acord, nu are nicio legătură cu adevărul. Sunt oameni foarte lipsiți de onoare cu care să negociezi. Cu ei nu există negociere cu bună-credință”.

Ulterior, Trump a redistribuit pe rețelele sociale o declarație făcută vineri de ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, potrivit căreia un memorandum de înțelegere între cele două țări „nu a fost niciodată mai aproape”.

Vance: Iranul primește beneficii doar dacă își respectă obligațiile

Vicepreședintele JD Vance a contestat, la rândul său, informațiile apărute despre acord.

„Văd circulând multe informații false despre un posibil acord pentru redeschiderea strâmtorii și încheierea programului iranian de arme nucleare”, a scris Vance într-o postare pe X. „În primul rând, iranienii nu primesc bani și nu sunt eliberate fonduri doar pentru semnarea unui acord sau participarea la o întâlnire”.

Potrivit lui Vance, acordul garantează că beneficiile economice vor ajunge la Iran doar dacă acesta își îndeplinește obligațiile asumate.

Un oficial american de rang înalt, citat de Reuters sub protecția anonimatului, a declarat că, în baza acordului, materialele nucleare ale Iranului „vor fi distruse și îndepărtate”, iar programul său nuclear va fi desființat.

„Niciun ban nu va fi eliberat până când nu își vor îndeplini obligațiile. Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă. Iranul nu va mai finanța grupări teroriste”, a spus oficialul SUA.