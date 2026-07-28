Papa Leon al XIV-lea revine la Vatican după trei săptămâni de odihnă / Ce a făcut în concediu

Papa Leon al XIV-lea a revenit la Vatican, după mai bine de trei săptămâni de odihnă la Palatul Apostolic din Castel Gandolfo, unul dintre cele mai frumoase sătuce din Italia.

La plecare, i-a binecuvântat pe credincioșii micii comunități adunați în fața reședinței.

Papa Leon al XIV-lea a plecat din Castel Gandolfo luni seara, 27 iulie, puțin după ora 20:30 și a revenit la Vatican după o perioadă de odihnă care a început pe 5 iulie.

În momentul în care automobilul său a părăsit reședința papală, Sfântul Părinte a salutat grupul de persoane venite să-l conducă și a binecuvântat mai mulți copii aflați alături de părinții lor.

Suveranul Pontif va reveni la Castel Gandolfo miercuri, 29 iulie, pentru a participa la „Cântarea Păcii” (Cantico di Pace), un eveniment dedicat rugăciunii și fraternității.

Manifestarea, organizată de Centrul Laudato Si’ pentru Învățământ Superior și Fundația Andrea Bocelli, face parte din seria de evenimente care marchează împlinirea a 800 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Francisc de Assisi.

Programul va începe la ora 19:00, în grădinile Vilelor Pontificale.

End of Pope Leo’s summer break. He just left Castel Gandolfo (my video). pic.twitter.com/kC3k38hYx8 — camillao 🕊️💙 (@Mar90490) July 27, 2026

Zilele petrecute la Castel Gandolfo

Pe parcursul celor 23 de zile petrecute la Castel Gandolfo, Papa Leon al XIV-lea și-a dedicat timpul rugăciunii, lecturii și unor activități sportive.

Castel Gandolfo, micuța comunitate de pe malul Lacului Albano, din Colinele Albanilor, la sud de Roma, este inclusă în lista celor mai frumoase sate din Italia.

Pe lângă cele patru întâlniri de duminică cu credincioșii – pe 6, 13, 20 și 27 iulie – când a rostit rugăciunea Angelus de la intrarea în Palatul Apostolic, Papa Leon a participat și la alte două evenimente publice.

La 11 iulie, Sfântul Părinte a luat prânzul în grădinile pontificale împreună cu 200 de persoane din Dieceza Romei aflate în situații de vulnerabilitate socială, printre care și 35 de copii.

O săptămână mai târziu, pe 18 iulie, a fost prezent la un concert organizat de Dieceza de Albano în curtea Palatului Apostolic.

În ultima săptămână a șederii sale, Papa Leon a efectuat două deplasări pentru trei vizite private.

Pe 20 iulie, a vizitat Abația benedictină de la Montecassino.

Două zile mai târziu, pe 22 iulie, a vizitat Sanctuarul Preasfintei Treimi din Vallepietra, după care a vizitat Mănăstirea Sfântul Benedict și Mănăstirea Sfânta Scolastica din Subiaco.